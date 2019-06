Tidigare idag stod det klart att Olle Liss inte skulle bli kvar i Rögle. Under eftermiddagen presenterades han för österrikiska Dornbirner i EBEL.

Efter att ha avslutat säsongen 17/18 på ett fenomenalt sätt kom Olle Liss inte upp till den nivån i fjolårets Rögle. Tidigare idag meddelade klubben att han lämnar och att han istället skulle spela utomlands.

Under eftermiddagen blev det klart att den klubben blir Dornbirner som håller till i EBEL.

TRANSFER NEWS: With Olle Liss (SWE) Dornbirn Bulldogs signed a big right shooting forward who has a lot of scoring potential and a hard shot, as Head Coach Tupamäki says. MEDIA CONTENT IS EXPACTED NEXT WEEK

— DEC Pressroom (@ebel_dec_press) June 28, 2019