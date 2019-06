Petter Carnbro Foto: C More

Thomas Johansson breddar Leksands organisation. Han värvar in analytikern Petter Carnbro till klubben.

– Petter kommer att scouta spelare samt hjälpa oss i Leksand med analyser utifrån avancerad statistik, säger ”Tjomme”.

Thomas Johansson och Petter Carnbro jobbade tillsammans med Björn Oldéen på CMores TV-satsning Hockeylabbet under SHL-säsongen, innan Johansson fick sportchefsjobbet i Leksand.

Men nu återförenas ”Tjomme” och Carnbro i Leksand. Den sistnämnde har presenterats för klubben under fredagen. Tidigare har anaytikern jobbat för Frölunda under tre år. Då vann klubben CHL två gånger och toppade det hela med ett SM-guld.

– Det känns jättebra att ha Petter med oss under de kommande tre åren. Petter kommer att scouta spelare samt hjälpa oss i Leksand med analyser utifrån avancerad statistik. I analyserna ingår scouting, det individuella på våra spelare samt utvecklingen av vårt sätt att spela, säger ”Tjomme”

Petter Carnbro har gjort sig känd för sin förmåga att plocka fram och analysera de så kallade underliggande siffrorna.