Cam Talbot. Foto: Eric Hartline-USA TODAY Sports

Han var med och slog NHL-rekord i vintras då han var en av åtta (!) målvakter att spela för Philadelphia Flyers under en och samma säsong. Till nästa säsong uppges Cam Talbot välja spel i Calgary Flames.

Efter en minst sagt skakig säsong i Edmonton, där han tappade förstaspaden till finske Mikko Koskinen, trejdades Cam Talbot till Philadelphia i februari.

I Flyers var 31-åringen med och slog ett någorlunda udda rekord, då han i mars blev det åttonde målvakten som klubben ställde mellan stolparna under säsongen. Tidigare hade Quebec Nordiques (1989/90), St. Louis Blues (2002/03) och Los Angeles Kings (2007/08) använt sig av sju målvakter under en och samma säsong.

TUFF SÄSONG BAKOM SIG

Sejouren i Flyers blev dock kortvarig. Flyers satsar på talangen Carter Hart som förstemålvakt nästa säsong, med veteranen Brian Elliott som reservmålvakt. Det innebär att det inte finns någon plats för Talbot i Flyers, vars kontrakt går ut på måndag.

Nu uppges 31-åringen ha gjort sitt klubbval inför nästa säsong. Enligt Fox Sports reporter Andy Strickland återvänder Talbot till Alberta – men inte till Edmtonon.

Istället väntar spel i Calgary Flames den kommande säsongen. Enligt Strickland ska Flames och Talbot vara överens om ett ettårskontrakt.

Under sina 31 matcher med Oilers den gångna säsongen noterades Talbot för en räddningsprocent på 89,3 procent. Samtidigt släppte han in 3,36 mål per match. I de fyra matcher han vaktade Flyers mål hade han ett målsnitt på 3,70 och en räddningsprocent på mediokra 88,1 procent.