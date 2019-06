En era verkar med största sannolikhet vara över i San Jose. Enligt The Athletics Kevin Kurz kommer den snart kontraktslöse Joe Pavelski inte att förlänga med Sharks.

LÄS MER: BODIN: De tio hetaste spelarna på free agent-marknaden

Joe Pavelskis vara eller icke vara i San Jose har varit en het potatis under i stort sett hela säsongen. Sharkskaptenens kontrakt löper ut på måndag, men tidigare uppgifter har gjort gällande att det ändå har funnits en öppning för en förlängning hos hajarna.

Nu verkar den dörren vara stängd. Enligt The Athletics reporter Kevin Kurz är nu en flytt till någon annan klubb det hetaste alternativet för 35-åringen.

Tidigare har Dallas och Tampa Bay ryktats vara bland toppkandidaterna att ro skarpskytten i hamn. På måndag går Pavelskis kontrakt med Sharks ut och då förväntas han även att presenteras av sin nya klubb.

35-åringen noterades för 64 poäng (38+26) på 75 grundseriematcher under fjolårssäsongen. Totalt har Pavelski spelat 1 097 matcher (grundserie+slutspel) för Sharks. Under dessa matcher har han producerat 861 poäng (403+458).

Pavelski draftades av San Jose i sjunderundan av draften 2013 som 205:e spelare totalt.

Just spoke with Joe Pavelski’s agent, Dan Plante. The overwhelming sense now is that Pavelski will be moving on to another team as a free agent. Sounds like the end of an era in San Jose

— Kevin Kurz (@KKurzNHL) June 28, 2019