Tidigare i juni köptes Corey Perry ut från sitt kontrakt av Anaheim. Nu uppges Edmonton vara ett av gängen som är sugna på 34-åringen.

Han missade 51matcher säsongen som var på grund av skada och kom bara upp i tio poäng totalt. Efter det köptes Corey Perry ut av Anaheim, klubben han spelat för i hela sin NHL-karriär.

Nashville och Chicago har tidigare uppgetts vara intresserade av veteranen, som totalt gjort 776 poäng i NHL. Nu framkommer att även Edmonton ska vara intresserade.

Could Corey Perry be a short term remedy for teams in need of scoring?

Hearing at least 4 teams going heavy after the veteran winger, including Edmonton.

— John Shannon (@JSportsnet) June 30, 2019