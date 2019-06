Han fick sparken i december av Philadelphia och var istället en av coacherna för det kanadensiska VM-laget i våras. Nästa säsong kommer David Hakstol assistera Mike Babcock i Toronto Maple Leafs.

LÄS MER: Utbytesstudenten – så hamnade en sparkad NHL-coach i Sverige

David Hakstol kom till Philadelphia 2015 efter att i flera år ha coachat University of North Dakota i collegeligan. I höstas inledde han sin fjärde säsong i Flyers, men efter endast tolv segrar på de 31första matcherna fick han kicken.

Istället drog han till Sverige för att vidga sina vyer genom ett studiebesök hos Rickard Grönborg och Tre Kronor. Då berättade han bland annat för Hockeysveriges Uffe Bodin att han ville tillbaka till NHL.

— Det är målet. Vi tränare är också tävlingsmänniskor. Har man en gång tävlat mot de bästa vill man tillbaka dit igen, sa han då.

Nu är han tillbaka i NHL. Dock i en assisterande roll. Igår gick Toronto ut med att Hakstol blir assisterande bakom Mike Babcock i Toronto Maple Leafs.

Hakstol har sedan han sparkades av Flyers också hunnit med att vara en av Kanadas assisterande coacher under VM i Slovakien i våras.

NEWS: The @MapleLeafs have hired Dave Hakstol as an assistant coach.

Learn more >> https://t.co/IDzBZD1Rw5#LeafsForever pic.twitter.com/ilXSLcstv6

— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) June 29, 2019