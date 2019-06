Ifjol tappade de John Tavares till Toronto när free agency öppnade. I år kan New York Islanders tappa Anders Lee. Montreal nämns som en kandidat.

Det blev ett rejält ramaskri bland fansen när dåvarande lagkaptenen John Tavares ifjol beslöt att lämna New York Islanders och istället spela för Toronto. Efter det gjorde klubben sin bästa säsong på mycket länge.

I år går bland annat poängmakaren Anders Lees kontrakt ut. 28-åringen tog över efter Tavares som lagkapten och så här skrev hockeysverige.se:s Uffe Bodin om saken häromdagen:

”Flera klubbar har aviserat att de vill sajna vänsterforwarden, men vi ska nog inte utesluta att Islanders lyckas knyta upp honom riktigt än”.

Nu spekulerar NHL-insidern Elliotte Friedman om Montreal kan vara in av intressenterna till 28-åringens namnteckning när marknaden för unrestricted free agents öppnar imorgon.

— Jag har hört att Montreal ska vara intresserade. Bli inte överraskade om han är på deras radar, säger han till NHL Network.

Anders Lee har spelat sex säsonger för Islanders och gjort totalt 258 poäng.

"There is definitely interest in @leeberr09…Guys have told me Montreal is going to do something and don't be surprised if he is on their radar." – @FriedgeHNIC

