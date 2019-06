Imorgon går Marcus Johanssons kontrakt med Boston ut och enligt en initierad NHL-källa ska fler än tio klubbar vara intresserade av svenskens tjänster till nästa säsong.

Marcus Johansson stod för ett enastående slutspel när Boston så när kunde lägga beslag på Stanley Cup. Imorgon går hans kontrakt med Bruins ut och det har tidigare rapporterats om att klubben vill behålla honom, men att det kan bli svårt att få ihop ekvationen ekonomiskt. Johansson hade den senaste säsongen en lön på strax över 4,6 miljoner dollar och den kommer naturligtvis att öka när ett nytt kontrakt ska förhandlas fram.

Arbetsgivare till nästa säsong lär dock inte saknas. Enligt TSN:s insider Darren Dreger är fler än tio klubbar ute efter Marcus Johanssons namnunderskrift.

Aggressive market interest in Bruins forward Marcus Johansson. 10+ teams have checked in. Has to be looking forward to a raise on the $4.6 million he made this season.

— Darren Dreger (@DarrenDreger) June 29, 2019