Det är synd att påstå att Ryan Spooner har haft lugn och ro de två senaste säsongerna. Efter att ha farit kors och tvärs över Nordamerika de två senaste säsongerna blev han idag utköpt från sitt kontrakt av Vancouver Canucks.

2010 draftades Ryan Spooner av Boston i den andra rundan och det var också den klubben han spenderade sina fem första NHL-säsonger i. Men i februari 2018 trejdades han New York Rangers och efter 16 poäng på 20 matcher skrev han på nytt kontrakt med klubben i slutet av juli.

Men det blev bara 16 matcher och två poäng för Rangers under den nyss avslutade säsongen. I mitten av november byttes han bort till Edmonton Oilers i utbyte mot Ryan Strome. Inte heller tiden i Edmonton blev någon större succé. På 25 matcher blev det två mål och en assist, att jämföra med Stromes 33 poäng på 63 matcher i Rangers. Spooner var till och med nere i farmarlaget Bakersfield.

I februari skickades Spooner till Vancouver, där det blev fyra målgivande passningar, och nu står det klart att han köps ut från det tvåårskontrakt han skrev med Rangers för mindre än ett år sedan.

Roster Update: Ryan Spooner has been placed on waivers with the intention to buy out his contract. pic.twitter.com/YYC7P02e2x

— Vancouver Canucks (@Canucks) June 29, 2019