Carolina och Florida bytte idag målvakter med varandra. James Reimer kommer tillhöra Hurricanes och Scott Darling blev enligt uppgift direkt utköpt från sitt kontrakt av Florida.

Efter år av målvaktsbekymmer var tanken att Scott Darling skulle lösa Carolinas och han skrev 2017 på ett fyraårskontrakt värt 16,6 miljoner dollar med klubben. Detta efter starka insatser för Chicago.

Men det blev inte som förväntat i Hurricanes och klubben valde till den nyss avslutade säsongen att istället satsa på duon Petr Mrazek och Curtis McElhinney, som båda blir free agents imorgon.

Darling, som till och med fått spela 14 matcher i AHL har länge ryktats om att bli utköpt från sitt kontrakt. Idag bytte Carolina honom mot James Reimer och Darling blev sedan omgående utköpt av Panthers enligt NHL-insidern Elliotte Friedman.

Detta bekräftades sedan av Flotida som via sin hemsida meddelade att Darling är uppsatt på waivers i syfte att annullera kontraktet.

Darling, som vann Stanley Cup med Blackhawks 2015, hade egentligen två år kvar på sitt kontrakt. Men nu får han se sig om efter en ny arbetsgivare.

