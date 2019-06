Han skrev på ett sjuårskontrakt 2017. Men sedan en tid tillbaka har det stått klart att Nikita Zajtsev vill lämna Toronto för att få en nystart. Nu ser den nystarten ut att ske i Ottawa.

Efter att som rookie ha gjort 36 poäng belönades backen Nikita Zajtsev med ett sjuårskontrakt av Toronto Maple Leafs. Men de efterföljande säsongerna har inte blivit lika succéartade och i slutet av maj började uppgifterna komma om att han ville bort. Detta med fem år kvar på kontraktet.

After a difficult season, TOR and Nikita Zaitsev are working together to find him a fresh start. He is available and we will see where it goes.

Det har ryktats om bland annat Vancouver. Men nu ser en trejd ut att bli verklighet. Den ryske VM-backen ser av allt att döma ut att hamna i Ottawa. I retur ska Toronto få Cody Ceci vars kontrakt är på väg att löpa ut. Trejden kommer dock inte kunna göras före den 1 juli då Maple Leafs har en signing bonus att betala ut till Zajtsev.

TOR and OTT appear to have a tentative trade in place that would send Nikita Zaitsev to OTT in exchange for Cody Ceci. There may be another part or parts to it but the deal can’t be finalized until July 1, when TOR pays Zaitsev’s $3M signing bonus.

