För första gången sedan 2013 får vi se ett offer sheet. Montréal har erbjudit Sebastian Aho ett femårskontrakt värt drygt åtta miljoner dollar per år.

– Han vill vara här. Han gick med på det här, säger Montréals GM Marc Bergevin.

Senast det hände var 2013. Då gav Calgary Ryan O’Reilly ett offer sheet på två år, värt tio miljoner dollar. Han accepterade erbjudandet, men hans dåvarande klubb Colorado matchade budet och O’Reilly blev kvar.

Sedan dess har det gått sex år utan att ett offer sheet delats ut i ett försök att sno en restricted free agent från ett motståndarlag. Men i kväll hände det. Montréal gav Carolinas finske stjärncenter Sebastian Aho ett offer sheet. De har erbjudit honom ett femårskontrakt med en lönetaksträff på 8.454 miljoner dollar – och finländaren själv har accepterat och skrivit på.

– Han vill vara en del av vår grupp med många unga spelare, sade Montréals GM Marc Bergevin på en pressträff.

Carolina har nu en vecka på sig att matcha Montréals bud. Väljer de att göra det blir Sebastian Aho kvar i Hurricanes med just det kontraktet som Canadiens erbjöd. Väljer de att inte matcha budet är Aho en Montréalspelare de kommande fem åren.

– Vi har tittat på många olika lösningar och identifierade sedan att han är den spelaren vi vill ha. Han vill vara här. Han gick med på det här, fortsätter Bergevin.

