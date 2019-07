New Jersey satsar. De värvar in veteranen Wayne Simmonds på ett ettårskontrakt.

Wayne Simmonds var ett av nyförvärven Stanley Cup-jagande Nashville fyllde på med inför trade deadline. Men experimentet med Philadelphiaprofilen i Predators blev totalt misslyckat. Det blev 1+2 på 17 matcher i NHL och två poänglösa matcher i slutspelet för den forne (?) stjärnforwarden.

Nu hoppas New Jersey att förra säsongens motgång var en tillfällig svacka för veteranen. De har värvat Simmonds. Han får ett ettårskontrakt med ett värde på fem miljoner dollar, bekräftar klubben.

GJORDE BARA 17 MÅL

30-årige Wayne Simmonds har varit stabil mellan 20 och 30 mål under NHL-karriären men nådde bara upp i 17 under den gångna säsongen. På hans tidigare avtal hade han en lönetaksträff på 3,975 miljoner dollar. Det kontraktet skrev han på redan 2012.

New Jersey har nyligen också värvat P.K. Subban och plockade ju Jack Hughes i draften.

The club has agreed to terms with right wing Wayne Simmonds on a one-year contract worth $5,000,000. pic.twitter.com/6HrpsM99Xt

— New Jersey Devils (@NJDevils) July 1, 2019