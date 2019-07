Joakim Ryan lämnar San Jose Sharks. Han är klar för Los Angeles.

Joakim Ryan är amerikanen, med en svensk mamma, som gjort 106 NHL-matcher för San Jose de senaste åren. Men nu lämnar halvsvensken Sharks efter drygt fyra år i organisationen.

Han har i stället skrivit på för Kalifornien-rivalen Los Angeles Kings, skriver Kingsinsidern Jon Rosen på twitter. Det finns i nuläget inga fler uppgifter om kontraktslängd eller annat.

26-åringnen gjorde 0+7 på 44 matcher i NHL den gångna säsongen och en poäng på 20 slutspelsmatcher.

#LAKings have agreed to terms with D Joakim Ryan and F Martin Frk.

— Jon Rosen (@lakingsinsider) July 1, 2019