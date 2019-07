Efter två år i Colorado lämnar Patrik Nemeth. Han ska vara klar för Detroit Red Wings.

Niklas Kronwalls framtid är osäker. Men Detroit har hittat en svensk free agent-back ändå. Enligt TSN:s Frank Seravalli ska Patrik Nemeth vara klar för klubben på ett tvåårskontrakt.

Seravalli skriver att Nemeth får en ”fin löneökning jämfört med de 2,5 miljoner han tjänade förra året” men någon exakt summa kring svenskens nya inkomst finns inte i skrivande stund.

Patrik Nemeth har tidigare även spelat för Dallas och är nu klar för sin tredje NHL-klubb. Den defensive backen gjorde tio poäng på 74 matcher för Colorado Avalanche förra säsongen och lämnar nu alltså för Detroit Red Wings som free agent.

Övergången lär bli officiell under kvällen.

