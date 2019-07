Han har gjort femte flest poäng i NHL-historien. Nu nämns Ron Francis som ett aktuellt namn på GM-posten för Seattle.

Säsongen 2021/2022 ansluter ett 32:a lag i NHL då Seattle får ett lag i ligan. Inom det närmaste året lär vi få ett hum om hur deras sportsliga ledning kommer se ut, inför expansionsdraften om två år.

En viktig post som ska sättas är general manager-positionen. Där påstås legendaren Ron Francis vara högaktuell. Enligt St. Louis-journalisten Andy Strickland dyker Francis namn hela tiden upp i diskussionerna.

56-åringen var general manager i Carolina från säsongen 14/15 till 17/18 och var den senaste säsongen GM för Kanadas lag i klassiska Spengler Cup.

Som spelare representerade han Hartford, Pittsburgh, Carolina och Toronto i NHL. På 1731 matcher i NHL gjorde han 1798 poäng. Bara Wayne Gretzky, Jaromír Jágr, Mark Messier och Gordie Howe har gjort fler. Det blev dessutom tre hundrapoängssäsonger och hela sju 90-poängssäsonger, samt två Stanley Cup-vinster.

Seattles påstådda förstaval som tränare, Dave Tippett, hoppade nyligen av Seattle-tåget och tog i stället över Edmonton Oilers.

Former Carolina Hurricanes GM Ron Francis is a name that continues to pop up a as strong GM candidate in Seattle.

