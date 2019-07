Pär Lindholm får en ny NHL-chans. Han är klar för Boston Bruins. Pär Lindholm slog sig in i NHL förra säsongen. Han inledde den i Toronto men trejdades sedan till Winnipeg. Men där blir han inte heller kvar. Lindholm blir dock kvar i NH

För första gången sedan 2013 får vi se ett offer sheet. Montréal har erbjudit Sebastian Aho ett femårskontrakt värt drygt åtta miljoner dollar per år. - Han vill vara här. Han gick med på det här, säger Montréals GM Marc Bergevin.

New Jersey satsar. De värvar in veteranen Wayne Simmonds på ett ettårskontrakt. Wayne Simmonds var ett av nyförvärven Stanley Cup-jagande Nashville fyllde på med inför trade deadline. Men experimentet med Philadelphiaprofilen i Predators bl

Florida Panthers förhoppning var att kunna värva både Sergej Bobrovskij och Artemij Panarin. Nu får man nöja sig med den ene. Under måndagskvällen skrev Bobrovskij ett sjuårskontrakt med klubben värt 10 miljoner per säsong. Under hela s