Joe Pavelski. Foto: Stan Szeto-USA TODAY Sports

Han har varit en av free agent-marknadens mest jagade spelare. Nu ska Joe Pavelski valt att skriva på ett treårskontrakt med Dallas Stars, rapporterar The Athletic.

San Jose, Tampa, Colorado, Minnesota, Chicago eller Dallas? Klubbarna som uppgets rycka i Sharks-kaptenen Joe Pavelski har varit många. Nu uppges den 34-årige centern ha gjort sitt klubbval inför den kommande säsongen.

Enligt The Athletic har Pavelski valt att fortsätta sin karriär i Dallas, där han förväntas skriva under ett treårskontrakt värt drygt 21 miljoner dollar under måndagskvällen.

SPELAT ÖVER 1000 MATCHER FÖR SAN JOSE

Stars blir Pavelskis andra NHL-klubb i karriären. Under sina 13 första säsonger i ligan representerade han San Jose, där han de senaste fyra säsongerna varit lagkapten.

Den gångna säsongen stod 34-åringen för 38 mål och 64 poäng på 75 matcher för Sharks. Under sin karriär har Pavelski spelat totalt 1 097 matcher för San Jose