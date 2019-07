Tidigare idag bytte Ottawa till sig tre Torontospelare. Nu värvar de även en Torontoduo på free agency.

Nikita Zajtsev, Connor Brown och Michael Carcone trejdades tidigare idag till Ottawa i utbyte mot bland annat Cody Ceci. Men Ottawa var inte färdiga med sina Torontovärvningar där. Enligt samstämmiga Nordamerikanska uppgifter plockar de även in Tyler Ennis och Ron Hainsey på den fria marknaden.

Ennis sköt tolv mål och gjorde totalt 18 poäng på 51 matcher för Toronto under sin enda säsong i klubben. Backen Hainsey gjorde 23 poäng under båda sina säsonger i Maple Leafs tröja.

Ron Hainsey väntas få ett ettårsavtal värt 3,5 miljoner dollar. Ennis kontraktsvärde är ännu okänt.

Ottawas nye huvudtränare D.J. Smith kommer också han närmast från Toronto, där han var assisterande tränare till Mike Babcock.

The expected AAV for Hainsey In Ottawa is $3.5 M https://t.co/eaDaU05lwc

— Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) July 1, 2019