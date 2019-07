Buffalos förstaval från sommarens draft Dylan Cozens tvingades avbryta Buffalos utvecklingsläger på grund av en tumskada. Nu meddelar Sabres att talangen tvingas till operation.

Dylan Cozens fick ingen rolig avslutning på sitt första utvecklingsläger med Buffalo Sabres. Forwarden, som draftades som sjunde spelare totalt i sommarens draft, tvingades avbryta lördagens internmatch med en tumskada.

På Twitter kablades bilder ut där Cozens tumme såg ut att ha hamnat i en minst sagt obekväm position.

This was Cozens immediately following the hit heading to the locker room #Sabres @WKBW pic.twitter.com/3BonvhW2bd

— Matthew Bové (@Matt_Bove) June 29, 2019