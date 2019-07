Lou Lamoriello hävdar att han och New York Islanders gjorde allt i sin makt för att behålla Robin Lehner. Den svenske målvakten säger själv att han sattes inför ”ett ultimatum”. Historien om varför parterna inte kom överens går isär.

– Jag ville få det att funka, säger Lehner.

Det var en kärlekshistoria som såg ut att kunna leva vidare under många år. För ett år sedan skrev Robin Lehner ett ettårskontrakt med New York Islanders värt 1,5 miljoner dollar, ett avtal för att bevisa att han fortfarande kunde spela i NHL efter den tunga säsongen i Buffalo Sabres där hans inre demoner hade kommit ikapp honom.

Hur det gick har ingen missat.

27-åringen var en av NHL:s bästa målvakter den gångna säsongen och förde Islanders till andra rundan i slutspelet. Han var en av tre finalister till Vezina Trophy, priset som går till ligans bästa målvakt, och tog hem Bill Masterton Trophy som ges till den spelare i ligan som visat störst hängivenhet och passion till sporten.

När kontraktet med Islanders skulle gå ut 1 juli såg det ut som om Robin Lehner skulle bli klubben trogen. I flera intervjuer underströk han att han hade för avsikt att stanna och att han verkligen uppskattade vad klubben och fansen hade gjort för honom.

Men någonstans i förhandlingarna mellan spelare och klubb gick något snett.

Efter att parterna inte kunnat komma överens skrev Lehner i stället på ett ettårskontrakt med Chicago Blackhawks värt fem miljoner dollar. Samtidigt gick Islanders vidare och sajnade ryssen Semjon Varlamov till ett fyraårskontrakt värt 20 miljoner dollar.

Vad som gick fel i förhandlingarna råder det delade meningar om. När Islanders general manager Lou Lamoriello uttalade sig om situationen sa han att man gjort allt i sin makt för att behålla sin svenske stjärnkeeper.

– Det var vår intention att förlänga hans kontrakt. Vi gjorde allt vi kunde precis som vi gjort med alla andra spelare. Olyckligt nog fungerade det inte, sade Lamoriello på en presskonferens i går.

När Lehner talade med media en kort stund senare sade han att förhandlingarna hade varit långsamma och inte kommit i gång förrän just nyligen.

– Som alla andra ville jag ha några år på mitt kontrakt, men sedan fick jag reda på att det inte fanns något sådant erbjudande och det var då jag öppet sa till media att jag inte brydde mig om hur många år det var, att jag bara ville få det att funka eftersom jag verkligen gillade organisationen, lagkamraterna och fansen, berättade Robin Lehner enligt Ben Pope på Chicago Sun-Times.

– När vi började prata om kortare kontrakt hade pengarna minskat lite och jag sattes inför ett slags ultimatum. Jag tog några dagar för att fundera på det, men när jag kom tillbaka och ville få något att funka hade de redan gått efter en annan målvakt. Det är sanningen. Om folk tror på det eller inte spelar ingen roll.

Lehner säger att han nu är väldigt spänd på möjligheten att få spela i Chicago och bygga vidare på fjolårets succé där. I en tweet kort efter att avtalet med Blackhawks hade offentliggjorts skrev han att han ser fram emot att få kampera ihop med Corey Crawford, tvåfaldig Stanley Cup-mästare som haft en del skadeproblem på senare år.

Under tiden går Islanders vidare med Thomas Greiss och Semjon Varlamov mellan stolparna.

Thanks for an amazing year @NYIslanders I wish everyone in that organization the best moving forward. Thanks to all the amazing fans who have supported me this year. You guys very special and I’ll never forget this year. Looking forward to my new journey with @NHLBlackhawks

— Robin Lehner (@RobinLehner) July 2, 2019