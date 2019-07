Han kom inte överens om en fortsättning med New York Islanders. I stället fortsätter Robin Lehner nu NHL-karriären i Chicago Blackhawks. Sent på måndagskvällen tecknade han ett ettårskontrakt med klubben.

– Jag ser fram emot min nya resa, skriver han på Twitter.

Förhandlingarna mellan Robin Lehner och New York Islanders strandade. Efter den svenske målvaktens succésäsong kom parterna inte överens om en förlängning. Därför klev 27-åringen i går ut på NHL:s free agent-marknad och blev klar för en ny klubb.

Men det var inte en NHL-klubb som redan saknar förstakeeper som sajnade Lehner till ett kontrakt. På förhand hade Carolina Hurricanes och Columbus Blue Jackets nämnts som troliga alternativ. I stället blev det Chicago Blackhawks som kontrakterade honom.

Lehner och Blackhawks kom överens om ett ettårskontrakt värt fem miljoner dollar. Därmed kan han, om ingen förlängning signeras innan nästa sommar, vara tillbaka på free agent-marknaden om ett år. Igen.

– Jag är extremt glad att komma till Blackhawks organisation. Det är en stor möjlighet i en fantastisk stad att komma till ett otroligt talangfullt lag. Jag är väldigt uppspelt över att få spela med Corey Crawford den här säsongen. Det borde bli ett kul år, sade Lehner till Blackhawks webbsida alldeles efter att kontrakteringen hade blivit offentliggjord.

Att Blackhawks redan har veteranmålvakten Crawford i organisationen gör det lite tuffare för Lehner att få speltid. Samtidigt har 34-åringen några väldigt skadedrabbade säsonger bakom sig där han har begränsats till 28 respektive 39 matcher.

– Jag vet inte om det finns en bättre kombination av målvakter än Crawford och Lehner i den här ligan, säger Stan Bowman, general manager för Chicago Blackhawks.

Robin Lehner kommer från en säsong där han var en av NHL:s bästa målvakter. Efter att ha talat ut om sina mentala problem och sitt missbruk i en artikel på The Athletic hade den tidigare Ottawa Senators- och Buffalo Sabres-målvakten en räddningsprocent på 93,0.

Han var en av tre finalister till Vezina Trophy som ligans främsta keeper och vann Bill Masterton Trophy som går till den spelare som uppvisat stört hängivenhet till sporten.

Thanks for an amazing year @NYIslanders I wish everyone in that organization the best moving forward. Thanks to all the amazing fans who have supported me this year. You guys very special and I’ll never forget this year. Looking forward to my new journey with @NHLBlackhawks

— Robin Lehner (@RobinLehner) July 2, 2019