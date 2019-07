Lou Lamoriello hävdar att han och New York Islanders gjorde allt i sin makt för att behålla Robin Lehner. Den svenske målvakten säger själv att han sattes inför "ett ultimatum". Historien om varför parterna inte kom överens går isär. –

Enligt sajten capfriendly.com gjorde NHL-klubbarna 118 kontraktsskrivningar till ett värde av nästa 700 miljoner dollar i går. Av dessa utgjorde åtta NHL-svenskarnas nya kontrakt. Här är en genomgång av vilka svenskar som sajnades under 1 juli

Idag 07:59

Robin Lehner lämnade ett hål efter sig i New York Islanders. Det har nu fyllts. Sent på måndagskvällen sajnade klubben upp den ryske målvakten Semjon Varlamov till ett fyraårskontrakt. New York Islanders och Robin Lehner kunde inte komma ö