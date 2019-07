Tidigare Malmöspelaren T.J. Galiardi talade ut om sin tid i KHL i podcasten Spittin’ Chicklets. Det har skapat ont blod i Ryssland.

– Nästa gång han kommer till Ryssland arresterar vi honom, ska hans tidigare coach i Neftechimik Niznjekamsk, Andrej Nazarov, ha sagt.

Det var säsongen 2015/16 som T.J. Galiardi spelade 29 matcher för Malmö Redhawks och svarade för 15 poäng. Säsongen därpå testade han lyckan i KHL. Först i Medvescak Zagreb och sedan i Neftechimik Niznjekamsk.

Det var om tiden i Niznjekamsk som Galiardi nyligen berättade om i podcasten Spittin’ Chicklets.

– Ett topp-tre skithål av städerna i KHL, men de betalade bättre än någon annan och hade galna bonusar för varje seger och poäng, sade kanadensaren.

– Det var bara två månader kvar på säsongen så jag skickade hem min fru och åkte dit. Det var det största skithålet jag har besökt hittills. Vårt lag var skapligt, slogs för slutspel och för varje seger vi tog fick killarna 3 000 dollar var.

Han berättade också om en incident där han skadade handleden och fick rådet av läkare att vila en vecka eftersom skadan krävde det. När han återvände till rinken blev han inskickad till coachen Andrej Nazarov. Han ville att Galiardi skulle spela eftersom handleden inte är bruten. ”Vi ger dig en spruta”, sade Nazarov varpå forwarden går till lagläkaren och får en injektion i rumpan.

– Matchen gick okej, men senare på kvällen blir jag sjuk och börjar spy upp allt jag ätit under dagen. Nästa dag får jag dropp på arenan och lyckas på något sätt spela nästa match. Men trots att jag inte blir tacklad eller knappts ens rörd på hela matchen kan jag knappt gå och har fruktansvärt ont i höften. Jag blev inte tacklad, föll inte eller något sånt. De röntgade mig och sa att allt var okej, att jag kunde spela, men jag kunde fortfarande inte gå. Jag ringde min agent och sa att något verkligen inte stämmer med min höft. ”Du måste snacka deras GM och fixa något”, för sjukhusen i den här staden höll samma klass som på 1940-talet. Det var så äckligt.

I podcasten påstår Galiardi att han ställdes inför valet att stanna i Niznjekamsk och rehaba med klubbens doktorer eller att åka till Moskva och få vård där, men då betala för behandlingen själv.

– Jag åkte till Moskva samma dag och gjorde tester för att ta reda på vad som var fel. Då visade det sig att jag hade en infektion i höften som kom från nålen de satte i rumpan på mig. Jag fick ta antibiotika och hamnade i konflikt med klubben om min lön. Min agent sa åt mig att åka till rinken varje dag och visa upp mig så att de inte skulle kunna låta bli att betala mig. Jag gjorde det en månad i sträck och fick betalt till slut.

Det är de här uttalandena som har fått företrädare för rysk hockey att ilskna till ordentligt. Inte minst då Andrej Nazarov. Enligt ryske journalisten Slava Malamud ska Nazarov, som fick sparken från Neftechimik alldeles efter jul i fjol, ha sagt att han tycker att utländska spelare som kritiserar Ryssland ”ska fängslas”.

– Nästa gång han kommer till Ryssland arresterar vi honom. Låt honom sitta (i fängelse) i 15 dagar. Sätt honom i en cell utan toalett. Det finns sådana i häkten. Låt honom göra sina behov i ett hål i golvet. Då kommer han inte att tala illa om Ryssland igen, påstås han ha sagt i rysk media.

T.J. Galiardi, nu 31 år gammal, avslutade karriären med spel för Dinamo Riga i KHL säsongen 2017/18. Han spelade bara elva matcher innan han kastade in handduken. I dag är han företagsledare.

Att Andrej Nazarov är en hetlevrad person väldokumenterat sedan tidigare. Som spelare var han en slagskämpe med 1 409 utvisningsminuter på 571 NHL-matcher. I rollen som tränare har han varit inblandad i en rad skandaler. Under sin tid som tränare för Vitiaz gick han till attack med en klubba mot publiken och under säsongen 2014/15 stängdes han av två gånger av KHL – i sammanlagt tio matcher. Dels för att ha gjort obscena gester mot domare och publik i en match mot Admiral och därefter ha kastat en vattenflaska på Avangards Aleksandr Popov.

Under sin tid som huvudtränare i SKA Sankt Petersburg anklagades Nazarov för att ha misshandlat lagläkaren Jegor Kozlov. I nuläget saknar han tränaruppdrag.

"Let's do 15 days at first. Put him in a cell without a toilet. There are ones like that in preliminary confinement. Let him relieve himself into a hole in a floor. Then he won't badmouth Russia again."

Gagliardi called Nizhnekamsk a hole and spoke of squalid unsanitary hospitals

— Slava Malamud (@SlavaMalamud) July 1, 2019