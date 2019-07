Foto: Bildbyrån

Djurgården gjorde succé och tog sig hela vägen till final. Men Bobbo Petersson ser tillbaka på en av karriärens tyngsta säsonger. En säsong med bristande förtroende och ett spel han inte alls var nöjd med.

– Det är sjukt att säga det, men jag kunde efter någon match sitta och skämmas för hur jag spelade, säger 27-åringen till hockeysverige.se.

Efter att ha varit med och åkt ur SHL med hemmaklubben Karlskrona fick Bobbo Petersson byta botten mot toppen när han inför förra säsongen blev klar för topptippade Djurgården. Säsongen blev mycket riktigt en succé för laget – men för Karlskronavärvningen var det motgångarna som dominerade.

Han fick byta om i 31 matcher, gjorde två poäng och snittade blygsamma 6:58 i istid under SHL-säsongen. Det var knappast det backen såg framför sig när han flyttade till Stockholmsklubben.

– Min egen prestation är jag inte nöjd med, över huvud taget. Men jag kan också se anledningarna till det. Dels var det på grund av mitt eget spel att det blev som det blev. Men sen kände jag också under säsongen att jag kunde göra någon bra match eller två bra matcher, men sen fick jag inte chansen igen utan fick hoppa tillbaka på läktaren, säger Petersson.

Han fortsätter:

– Då är det svårt att hålla kontinuiteten och hitta en grund att stå på. Och självförtroendet hittar man inte heller. Det var en svår säsong, men i efterhand kan jag känna att det var en nyttig säsong också.

– Det var nyttigt att kunna kriga på i den sits jag var också och jag är ju inte dummare än att jag kunde se vilka spelare vi hade också. I mitt tycke hade vi en otroligt bra backsida så jag har full förståelse för att jag inte fick spela hela tiden. Ska jag ta en plats måste jag konkurrera ut någon annan och det lyckades jag inte göra. Men det fanns det som sagt anledningar till.

I ditt eget spel – vad var det som saknades?

– Men det var nog just det här med självförtroendet. Jag vågade inte spela ut och gjorde inte det som satt i ryggmärgen. När du hamnar i den sits jag gjorde vill du inte göra några fel när du väl är på isen. Fokuset blir på att inte göra misstag. Då blir det ju…ja, man blir väldigt stel och inte den spelare man vill vara.

– Jag blev rädd för att slå en passning i stället för att se möjligheterna. Jag hittade inget lugn i mitt spel och blev inte trygg i mig själv. Det är sjukt att säga det, men jag kunde efter någon match sitta och skämmas för hur jag spelade. Det var pinsamt hur det kunde se ut, när jag ser tillbaka på det.

”DESTO MER BÖRJAR DU FUNDERA”

Känner du att du kom snett in i säsongen, eller kom det smygande i takt med att du inte fick speltid?

– Jag kom in i en spiral. Men det blir jobbigare ju längre tid som går utan att man inte får ut det man vill på isen. I början, efter sommaren, försöker man komma in i hockeyn och då behöver man spela matcher. När man inte får spela matcher kommer man inte in i det alls, berättar Petersson.

– Ju längre tid som går, ju längre tid du sätter på läktaren eller bänken, desto mer börjar du fundera också. Jag hade behövt några matcher i rad för att komma in i det helt och det är synd att jag inte fick det.

Bobbo Petersson och Adam Reideborn. Foto: Bildbyrån.

Är du besviken på Djurgården?

– Nej, jag känner inte att jag kan vara det heller. Jag är mer besviken på att jag inte kunde konkurrera ut någon. Då hade jag behövt vara bättre än någon av de andra och ska jag vara ärlig var jag inte det. Så jag är inte bitter mot Djurgården på något sätt. Jag kom in sent på sommaren förra året också och jag är supertacksam för att de var villiga att ta in mig. Jag fick chansen att spela i ett fantastiskt lag och spela SM-final så det finns lite positiva saker också. Jag är bara besviken på mig själv.

TRIVS PÅ EGEN HAND

Den där SM-finalen, ja. Det tog sin tid att komma över den.

– Ja, jag känner att jag har kunnat gå vidare. Men man går runt och grubblar mycket på det där också. Det var verkligen synd att vi inte kunde göra en bättre final. Det kändes när vi gick in i finalen att vi skulle kunna göra det bättre än vi gjorde. Men det var som att musten dog lite… Färjestad var jäkligt tunga att möta i semifinalen men när vi gick in i finalen borde vi ha kunnat rida på vågen från semin. Men energin fanns inte där, kändes det som.

Nu är Bobbo Petersson kontraktslös. Ifjol var han det till den 25:e juni, men nu har han varit det ytterligare någon vecka. En situation han trots allt verkar trivas i. Han tränar på egen hand och gillar att kunna styra dagarna själv.

– Jag ser ganska positivt på det. Jag har inga problem med att träna ensam. Jag har gjort det förr och aldrig sett något negativt med det. Jag vet att var jag än hamnar nästa säsong, vart jag än bestämmer mig för att spela, så kommer jag vara i jävligt bra form i alla fall.

I samtal med Robin Figren och Wolmer Edqvist. Foto: Bildbyrån.

Hur ser det ut med intresset?

– Det finns intresse. Jag har nästan daglig kontakt med agenten men sen ska det kännas rätt i magen också. Jag behöver fundera lite nu när jag haft den säsong som jag haft, eller egentligen de två senaste säsongerna som jag haft, på vad som är bäst för mig just nu.

– Det blir ett litet vägskäl för mig, för jag måste bestämma mig vad jag ska göra för att få fart på karriären, litegrann. Men jag har en superbra dialog med agenten och vi pratar mycket och bollar fram och tillbaka vad som är rätt för mig. Det finns ingen panik att jag måste skriva på här och nu.

ÖPPNAR FÖR UTLANDET – OCH HOCKEYALLSVENSKAN

Det är inte heller klart om backen med 256 SHL-matcher på meritlistan blir kvar i Sverige eller testar på spel i utlandet. Det senare alternativet är något han inte gjort tidigare.

– Jag är öppen för båda delar. I Sverige ska det kännas att jag har en potential att slå ut någon annan så jag kan få en bättre roll i Djurgården – och det vet jag att jag kan göra. Men det ska som sagt kännas rätt. Jag vill prata med tränaren, fystränaren och se vart föreningen står. Det är många saker som ska klaffa.

Är du öppen för att ta en vända med en större roll i HockeyAllsvenskan?

– Det återstår att se. Det är en möjlighet. Jag håller i stort sett alla dörrar öppna. Så vi får se, helt enkelt.

När vill du ha klart med en ny klubb?

– Jamen, när lagen går på is i slutet juli eller början av augusti så vore det ju skönt att känna att man är en del av ett lag. Men det kan egentligen bli när som helst, avslutar backen.