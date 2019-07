Montreals offer sheet till Sebastian Aho kan ha öppnat dörren för NHL-klubbarna att följa efter. Nu kommer uppgifter från Sportsnet att Torontostjärnan Mitch Marner kan komma att få ett erbjudande de närmaste dagarna.

Montreal Canadiens bröt den oskrivna regeln när de erbjöd ett så kallat offer sheet till Carolinas finske stjärna Sebastian Aho. Det var första gången sedan 2013 en klubb erbjudit ett offer sheet till en restricted free agent. Carolina matchade senare Canadiens erbjudande och knöt således till sig den finske stjärnans tjänster i ytterligare fem år.

Nu kan en ny offer sheet-soppa bli verklighet i NHL. Enligt källor till Sportsnets Joey Vendetta ska det finnas ett lag som så sent som senare under fredagskvällen kan erbjuda Torontos superstjärna Mitch Marner ett offershet.

– Laget som jag hör ska vara sugna på att göra detta har lönetaksutrymmet som behövs, draftvalen som man i så fall kommer att tappa och en historia med Maple Leafs, säger Vendetta i radioprogrammet Sportsnet’s Starting Lineup.

Enligt TSN:s Mike Kelly är det New York Islanders som är klubben som ska vara ute efter Marner. De fyller alla kriterier som krävs för att kunna ge Marner ett erbjudande.

The Islanders lost out on Panarin but they aren’t done big-game hunting yet. Offer sheet is a very real possibility and Marner is the most likely target.

— Mike Kelly (@MikeKellyNHL) July 5, 2019