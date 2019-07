TIDERNAS LAG. Ronnie Rönnkvist har tagit ut Frölundas bästa spelare genom tiderna. Foto: Bildbyrån & Arkivbilder

Ronnie Rönnkvist fortsätter sin hockeyhistoriska genomgång där han tar ut tidernas All-Star Team för alla SHL-lag. I dag är det Frölundas tur.

Hockeysverige.se:s reporter och hockeyhistoriker Ronnie Rönnkvist har tagit på sig en näst intill omöjlig uppgift, att plocka ut sitt All-Star Team genom alla tider från lagen som spelar i SHL. Idag: Frölunda HC:s All-Star Team.

Frölunda HC, eller Västra Frölunda IF som jag själv är uppväxt med, är svensk hockeys senaste svenska mästare. IF försvann redan 1984 och Västra 2004. Första guldet vann klubben 1965. Då hette stjärnorna i laget Ronald ”Sura-Pelle” Pettersson, Lasse Lundwall, Roger ”Viking” Olsson, Gert ”Barney” Blomé och så vidare. Totalt har det blivit fem SM-guld och inte mindre än tio SM-finaler. Frölunda är nog också ensamma inom elithockeyn att ha haft samma lagkapten under tio säsonger, Joel Lundqvist.

Frölunda har haft många starka namn i sin laguppställning genom åren. Bland annat flera finska starka kort som Christian Ruuttu, Petteri Nummelin, Tomi Kallio och Ville Peltonen. Ingen av dessa kom med i mitt All Star team. Det gjorde inte heller legendaren Niklas Andersson eller hans bror Mikael. Inte heller Niklas son, Lias, eller hans pappa Ronny. Det visar på vilka stora namn som huserat i klubben. Inte heller Erik Karlsson, som bara spelade drygt en säsong i Frölunda, Arne ”Lången” Carlsson, Leif ”Blixten” Henriksson, Per-Johan ”Pebben” Axelsson, Håkan Algotsson, John Klingberg, Patrik Carnbäck eller Lars-Erik Sjöberg fick plats.

I alla fall kom jag fram till att mitt personliga All-Star Team för Frölunda, med en ”runner-up” på varje position ska se ut enligt följande:

Målvakt:

Henrik Lundqvist

Har varit en av världens bästa målvakter under många år. ”Henke”, från skidorten Åre, har satt avtryck i NHL, men han visade även under sin tid i Frölunda att han kunde vara skillnaden på om laget skulle vinna SM-guld eller inte. Totalt har han vunnit två SM-guld med Frölunda, men även ett VM- och ett OS-guld. När hockeysverige.se lät över 70 före detta och nu aktiva målvakter rösta om vem som är Sveriges bästa målvakt genom tiderna vann ”Henke”.

Runner-up: Göran Högosta

Backar:

Anders Broström

Store ”Bros” blev värvad till Västra Frölunda från Tingsryd, men rötterna har han i Kallinge. Under sina åtta säsonger i klubben gav han verkligen allt för klubbmärket på bröstet. Han gjorde det med kraft och kunnande, men också hela tiden med glimten i ögat. Tillsammans med Brynäs Stig Salming var han under stora delar fruktad i elitserien. Inte mindre än fyra gånger toppade han elitseriens utvisningsliga. Idag är han den kanske största ikonen i klubben.



Ronnie Sundin

Spelade 16 säsonger i Frölunda, men har hela tiden behållit sitt dalmål. Som bekant kommer Sundin ursprungligen från Ludvika. Det var sällan några stora rubriker kring Sundin, men det var få gånger vi såg honom göra en dålig match. Han gjorde ett försök med NHL-spel i New York Rangers, men det stannade vid en match i ligan. Resten av säsongen tillbringade han i AHL. Har vunnit två SM-guld med Frölunda, ett OS-guld och ett VM-guld. Med det är han en av Frölundas mest meriterade spelare genom alla tider.



Runner-Up: Stefan Larsson



Henrik och Joel Lundqvist tillsammans 2002. Foto: Bildbyrån/Rickard Nilsson

Forwards:

Ronald ”Sura-Pelle” Pettersson

Jag vågar påstå att Frölunda inte hade varit vad det är i dag om inte klubben värvat ner ”Sura” och Lasse Lundvall 1960. Båda två var med om hela resan från division 2 till SM-guldet 1965. Det var matcher där duon spelade upp till 40-45 minuter. För mig är det då självklart att dom ska vara med i Frölundas All Star team genom alla tider. I Tre Kronor spelade dom tillsammans med Nisse Nilsson, men honom lyckades man aldrig få ner till Göteborg. Ronald Pettersson vann ett SM-guld med Frölunda, ett med Södertälje och två VM-guld innan en knäskada stoppade hans karriär. Han var även förbundskapten under två säsonger. Legendaren från Surahammar avled 2010.

Joel Lundqvist

Är man lagkapten i Frölunda under tio säsonger i en tid då spelare byter klubb var och varannan säsong så är man given i mitt Frölunda All-Star Team. Har en enorm passion och ett driv som får unga spelare som kommer till klubben att höja ögonbrynen och förstå vad det betyder att vara en spelare i Frölunda. Lundqvist debuterade i Frölundas A-lag säsongen 2000/01 och är fortfarande en av lagets och hela SHL:s bästa spelare. Det visar om inte annat det pris han fick för den gångna säsongen, SHL:s bästa forward. Totalt har det blivit fyra SM-guld och tre VM-guld för Joel Lundqvist. Dessutom har han hunnit med tre säsonger i NHL.

Lars-Eric Lundvall

En del av Lasses meritlista kan ni läsa på hans kompis Ronald Pettersson text ovan. Lars-Eric Lundvall kom ursprungligen från Bofors och efter sin långa karriär som spelare i klubben blev av tränare och ledare där. Han ses fortfarande ofta på Scandinaviums läktare då hans Frölunda spelar. Det som lockade Lundvall och Pettersson till Göteborg var att de båda skulle få en bensinmack nere på Polhemsgatan av Anders Bermar att vara föreståndare för. Det passade Lasse och ”Sura” alldeles utmärkt för då var det nära till träningarna på Ullevi samtidigt som dom kunde få tjata lite med folket som kom in och tankade. Lasse Lundvall vann ett SM-guld med Frölunda, ett med Södertälje och två VM-guld.

Runner-up: Daniel Alfredsson

På måndag ska vi titta närmare på spelarna som gjort ett extra avtryck på mig hos Värmlands storhet, Färjestad.

