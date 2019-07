Montreal Canadiens ska ha varit ute efter Tampas stjärna Brayden Point innan man gick efter Sebastian Aho. Enligt David Pagnotta på The Fourth Period ska dock 23-åringen tackat nej till erbjudandet.

Montreal Canadiens offer sheet till Sebastian Aho fick stor uppmärksamhet efter att den klassiska klubben brutit mot den oskrivna regeln att erbjuda en restricted free agent ett offer sheet.

Nu kommer uppgifter om att Aho egentligen var Canadiens andraval. Enligt David Pagnotta på The Fourth Period ska Canadiens till en början ställt in siktet på Tampa Bays RFA Brayden Point. Point ska dock ha tackat nej till erbjudandet, varav Canadiens gick efter Aho i stället.

Points entry level-kontrakt med Tampa Bay löpte ut förra helgen och parterna har ännu inte kommit överens om ett nytt avtal. Enligt The Athletics Joe Smith kan Point förvänta sig ett femårsavtal med en lönetaksträff på över åtta miljoner dollar.

Innan Aho och Point får man backa bandet till 2013 för att hitta senast en klubb erbjöd en RFA ett offer sheet. Den gången var det Ryan O’Reilly som skrev på ett offer sheet från Calgary, ett erbjudande som senare matchades av O’Reillys dåvarande klubb Colorado. 2007 var senaste gången en spelare bytte klubb efter ett offer sheet, då Dustin Penner accepterade Edmontons erbjudande och Los Angeles inte valde att matcha budet.

