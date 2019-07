View this post on Instagram

Друзья, кто угадает нашего пятого легионера? Победителя, которому достанется символический приз с автографом нашего новичка, выберем случайным образом 8-го июля в 12:00. До этого момента смело оставляйте свои комментарии! От одного пользователя – не более трёх вариантов. Сезон близко! #Хоккей #Адмирал #КХЛ #Владивосток #Admiral #HCAdmiral #VdkHockey #PrimHockey #ПриморьеЗаСпорт