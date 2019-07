Victor Söderström. Foto: Bildbyrån

Precis som väntat skriver Victor Söderström NHL-kontrakt. Både Arizona och Brynäs bekräftar att jättelöftet kommer åka över till USA för att försöka slå sig in i Coyotes.

– Det är något vi haft med i beräkningen och vi har en plan på plats för hur vi ska fylla luckan efter honom, säger Brynäs sportdirektör Andreas Dackell.

Arizona trejdade upp sig i draften för att kunna plocka Victor Söderström som nummer elva. Nu har han sajnat ett NHL-kontrakt med klubben och kommer i september flyga över för att försöka slå sig in i Coyotes.

Skulle han inte slå sig in kan han återvända till Brynäs, som redan ställt in siktet på Västerås Josef Ingman som ersättare. Det har sportchef Michael Sundlöv tidigare bekräftat.

– Det är jäkligt häftigt allt det här. Från att jag blev draftad till att jag nu skriver kontrakt. Det har gått så fort så jag har inte hunnit stanna upp och ta in det riktigt. Det känns nästan lite overkligt, säger huvudpersonen själv till Brynäs sajt.

BLEV YNGST NÅGONSIN

Arizonas general manager John Chayka hyllar Skutskärssonen.

– Victor är en mycket skicklig spelare och en jättetalang. Vi är väldigt nöjda över att ha skrivit på med honom och ser fram emot att han kommer över till träningslägret för att försöka ta en plats i truppen, säger han på NHL-klubbens hemsida.

Victor Söderström blev Brynäs yngste back någonsin att göra mål i högstaligan förra säsongen. Det blev 4+3 på 44 SHL-matcher.