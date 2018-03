Joakim Lindström. Foto: Bildbyrån

Det har aldrig tidigare hänt i Sverige. Men nu kan det vara på gång och Skellefteås Joakim Lindström kan få uppleva något historiskt framför sin TV-apparat, även om han så klart inte önskar att det vore så.

Det har aldrig hänt i Sverige och i övriga världen där det spelas topphockey har det bara hänt vid sex tillfällen att ett lag lyckats vända ett underläge på 0-3 i matcher till seger i ett slutspel. De första att lyckas med det var Toronto Maple Leafs som i 1942 års Stanley Cup-final lyckades vända mot Detroit Red Wings.

Sedan dröjde det ända till 1975 innan New York Islanders kunde vända mot Pittsburgh Penguins i kvartsfinalserien.

Sedan dess har det hänt vid ytterligare två tillfällen i Stanley Cup, samt en gång vardera i Finland och KHL.

DJURGÅRDEN OCH MODO HAR VARIT NÄRMAST

Men aldrig i Sverige alltså, även om både Djurgården och Modo har hämtar upp underlägen mot varsin gång, båda gångerna mot Luleå faktiskt, men sedan misslyckats med att fullborda i match sju.

Men ju fler gånger det händer att ett lag hamnar i underläge med 0-3, desto mer ökar ju sannolikheten för att en vändning kommer inträffa. Formatet med bäst av sju matcher infördes 2003 i Sverige och vi är inne på det 16:e slutspelet sedan dess. Vi kommer närmare helt klart.

När beskedet kom i lördags att Skellefteås Joakim Lindström stängdes av för sin huvudtackling på Oskar Steen, var min första tanke: ”Hur påverkar detta Skellefteås chanser att avancera vidare”. Men sen slog jag bort tankarna, fnissade lite lätt innan jag kastade huvudet bakåt och brast ut i ett hysteriskt gapskratt samtidigt som jag i falsett skrek inför exakt noll åhörare: ”En spelare gör ju inget lag och det GÅR ju faktiskt inte att vända ett 0-3-underläge.”

FÄRJESTAD HAR TAKTPINNEN

Men sedan dess har Färjestad vunnit två raka och har nu satt rejäl press på Skellefteå som imorgon får ytterligare en chans att avgöra innan 3-3 är ett faktum och serien återgår till Karlstad på lördag där den ska avgöras.

En tröst i Joakim Lindströms bedrövelse är alltså att han kan få uppleva något historiskt framför tv:n där han i lugn och ro kan analysera skeendet på isen. Eller knappast va?

Skämt åsido, ingen i Skellefteå AIK mår troligtvis sämre än Joakim Lindström just nu och han skulle nog göra vad som helst för att ha fredagens tackling ogjord. Men, som den gudabenådade spelare han är, han är oerhört viktig för Skellefteå och jag kan inte komma ifrån tankarna på att det var Lindströms huvudtackling som gav Färjestad momentumet i den här serien.

Skellefteå spelade som ett schweiziskt gökur i de tre första matcherna och Färjestad kom absolut ingenstans. Men efter avstängningen på Lindström har det sett totalt annorlunda ut och det känns som att Färjestad i ren och skär ilska har gett sig tusan på att vända den här serien samtidigt som Skellefteå har gått från att vara ett väloljat maskineri till att mer likna Lille Skutt på sammanbrottets rand när han inser att Bamses dunderhonung är slut samtidigt som Knocke och Smocke närmar sig med ljusets hastighet.

Det har varit tunnsått med framgångar i Karlstad de senaste åren. Men det bor vinnarkultur och tradition i Löfbergs Arenas väggar och ska en historisk comeback inträffa för första gången i Sverige så är det väl just där det ska ske.

DE SEX HISTORISKA VÄNDNINGARNA:

1942: Toronto Maple Leafs mot Detroit Red Wings i Stanley Cup-finalen

1975: New York Islanders mot Pittsburgh Penguins i Stanley Cup-kvartsfinalen

2010: Philadelphia Flyers mot Boston Bruins i Stanley Cup-kvartsfinalen

2012: KalPa mot Espoo Blues i Liiga-kvartsfinalen

2014: Los Angeles Kings mot San Jose Sharks i Stanley Cup-åttondelsfinalen

2015: SKA St. Petersburg mot CSKA Moscow in the 2015 Gagarin Cup-semifinalen