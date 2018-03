William Karlsson blev tionde svensk att göra 40 mål i NHL. Håkan Loob, Tomas Sandström och Mats Sundin är några av de som hann före. Foto: Bildbyrån

För en tid sedan nådde William Karlsson 40 mål i NHL. Nedan listas de svenskar som nått den platån före den hårfagre svensken.

William Karlsson blev tionde svensk genom tiderna att göra 40 mål eller fler under en och samma NHL-säsong. Nedan serveras ni de nio som gjort det innan, samt i vilken klubb och säsong de gjorde det första gången.

Kent Nilsson, Atlanta Flames 1979/1980

Magikern från Ösmo dunkade in hela 40 strutar under sin första NHL-säsong. Men det var inte hans första proffssäsong, två år tidigare lämnade han AIK för spel i Winnipeg Jets, då i piratligan WHA.

Under sina två säsonger för Jets var han med att vinna mästerskapet, Avco Cup, bägge åren och dessutom gjorde han 214 poäng på de säsongerna.

Kenta Nilsson gjorde 40 mål eller fler vid ytterligare två tillfällen, 1980/1981 och 1982/1983. Då hade Atlanta flyttat till Calgary och blivit det vi nu känner som Calgary Flames. 1980/1981 gjorde han 49 mål och totalt 131 poäng och den poängsumman har ingen svensk slagit på de 37 år som förflutit sedan dess.

Mats Näslund, Montreal Canadiens 1984/1985

Kallades för ”den lille vikingen” under sin NHL-karriär och gjorde totalt 612 poäng på sina åtta säsonger i Canadiens.

Under sitt tredje år 1984/1985 gjorde han 42 mål och blev alltså andre svensk över 40. Säsongen efter drygade han ut skörden med ett mål när han gjorde 43 stycken. Dessutom fick han och hans lagkamrater lyfta Stanley Cup-pokalen sedan de besegrat Calgary i finalen.

1990 lämnade han NHL för spel i först Lugano och sedan Malmö. Men 1995 avrundade han karriären med 34 matcher och 8 mål för Boston Bruins.

Tomas Sandström, New York Rangers 1986/1987

Nådde 40 mål under sin tredje NHL-säsong. Senare samma vår gjorde han det så klassiska 2-2-målet mot omöjliga Sovjet som i förlängningen ledde till att Sverige plockade hem sitt första VM-guld på 25 år.

Fyra år senare dunkade Sandström, med Wayne Gretzky som hovleverantör in 45 kassar för Los Angeles Kings. Sandström var rätt skadedrabbad under sin karriär, så också under de säsonger han nådde 40 eller fler mål i NHL. Undrar om han kunnat nå drömgränsen 50 mål på en säsong om han fått vara skadefri.

Håkan Loob, Calgary Flames 1987/1988

Vår förste och hittills ende 50-målsskytt i NHL genom historien. Han hade en säsong där allt stämde. Gotlänningen spelade bara sex säsonger i NHL och var över 30 mål i fyra av dessa.

1989 avslutade han karriären i Nordamerika med att lyfta Stanley Cup-pokalen.

Mats Sundin, Quebec Nordiques 1992/1993

”Sudden” smällde in hela 47 strutar för den numera till Denver flyttade organisationen. 1989 valdes han som nummer ett i draften av Nordiques och med det var han förste europé att lyckas med det.

Mats Sundin gjorde fler än 40 mål vid två till tillfällen under sin långa NHL-karriär. 1996/1997 och 2001/2002 gjorde han 41 stycken, men då för Toronto Maple Leafs dit han trejdades efter fyra säsonger i Quebec. Sundin var inblandad i ett byte där också Garth Butcher, Todd Warriner och ett förstaval i draften skickades till Toronto i utbyte mot Wendel Clark, Sylvain Lefebvre, Landon Wilson och ett förstaval i draften.

Sundin är den ende svensk som gjort över 500 mål i NHL-karriären. Han stannade på 564 när han 2009 avslutade karriären i Vancouver Canucks.

Markus Näslund, Vancouver Canucks 2000/2001

Supertalangen som fick en trög start i NHL och Pittsburgh, som draftade honom 1991. Men allt skulle vända när han efter tre säsonger trejdades till Vancouver.

Som nybliven lagkapten för Canucks hade Markus Näslund en strålande säsong 2000/2001 och hade efter 71 matcher 41 mål. Men i den 72:a, borta mot Buffalo inträffade det som skulle slå bort alla möjligheter till att hota Håkan Loobs 50-målssäsong. Näslund kämpade i en närkamp vid sargen med Buffalos back Rhett Warrener och föll snett mot isen och bröt benet.

Näslund kom tillbaka och nådde exakt 40 mål säsongen efter. 2002/2003 nådde han 48 mål på 82 matcher och med det är han den svensk som gjort tredje flest mål under en säsong bakom Loob och Kenta Nilsson. Samma säsong slutade han tvåa bakom Peter Forsberg i NHL:s totala poängliga efter att ”Foppa” gått om den ledande Näslund i den sista omgången.

Daniel Alfredsson, Ottawa Senators 2005/2006

Göteborgaren kom att bli klubbikon i Senators och det kanske det inte var så många som trodde på förhand.

Han var nära att nå 40 mål redan 2001/2002, men stannade på 37. 2005/2006 hade han en säsong där precis allt stämde och 43 träffar från ”Alfies” klubba noterades som mål den säsongen.

Två år senare nådde han 40-målsplatån för andra och sista gången. Totalt gjorde svensken 444 mål under sin NHL-karriär. Näst bäst av det bland svenskarna. Bara Mats Sundin gjorde fler under sin karriär.

Henrik Zetterberg, Detroit Red Wings 2007/2008

”Zäta” hade en magisk säsong som slutade med att han och laget vann Stanley Cup. 43 mål landade in från Njurunda-produktens klubba under grundserien och varken före eller efter har han slagit den noteringen.

Däremot har han tre säsonger där han varit över 30 mål.

Daniel Sedin, Vancouver Canucks 2010/2011

Liksom Zetterberg har Daniel Sedin bara nått 40-målsplatån vid ett tillfälle i sin långa NHL-karriär. Men för Sedins del räckte det till att vinna poängligan i hela NHL och samtidigt tog han och tvillingbrorsan Henrik Vancouver till final mot Boston.