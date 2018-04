Mats Lusth. Foto: Bildbyrån

Det var fina scener i Jalas Arena igår när Mora grejade nytt SHL-kontrakt. Hemmaspelarna glädjestrålade ikapp med publiken och allra mest strålade Mats Lusth. Men nu får det vara nog Mats. Nu har du gjort ditt i moderklubben och bör gå vidare.

Jag ska erkänna att jag studsade till lite när nyheten för några veckor sedan kom att Mats Lusth fick uppdraget att rädda sin moderklubb Mora kvar i SHL i direktkvalet mot Leksand.

Inte för att jag tyckte att det var ett överraskande val i sig. Tvärtom. Men det kändes som alldeles för kort tid för honom att styra upp saker och ting till något positivt. Men ack vad jag bedrog mig. Mats gick in och pekade med hela handen, utmanade stjärnor, la in en prilla, styrde upp försvarsspelet, la in en prilla till och fick hela laget att svetsa sig samman och verkligen offra ALLT.

OFFRADE SIG HELHJÄRTAT

För det är väl knappast lögn att säga att Leksand var det bättre laget sett över de fem matcherna. Men Mora hade en storspelande Christian Engstrand längst bak och framför honom offrade laget sig helhjärtat. Hur många skott täckte inte Robin Johansson exempelvis? Sånt där sker inte av sig självt, utan är ett resultat av ledarskap.

Efter gårdagens match stod Mats Lusth i C More och hade nära till tårarna när han beskrev vad det här betydde för honom. Att han fått hålla kvar moderklubben i SHL på samma plats där han själv tog sina första skridskoskär långt innan han blev känd som hela SHL:s överstegris på 90-talet i Malmö.

Det finns något sjukt episkt över det och jag har alltid gillat Mats Lusth som tränare. I podcasten Mjörnbergs trashtalk har jag vid flertalet tillfällen deklarerat att jag älskar Mats Lusth.

HAN ÄR SOM FOLK

55-åringen är lite som folk är mest och hymlar inte med det. Han visar känslor och vet exakt vilka knappar han ska trycka på för att få ut vad han vill av sitt lag. Ifjol i Kristianstad kändes det som han hade fullständig koll på läget hela säsongen, en säsong som tillslut slutade på en tredje plats i kvalserien. Låt vara att den här säsongen inte var lika lyckosam. Men att ett lag drabbas av många skador samtidigt som det inte finns ett J20-lag att plocka upp spelare ifrån kan knappast en huvudtränare råda över.

En anledning till att det är omöjligt att inte tycka om Mats Lusth är att han är lite av en anti-hjälte. På ett positivt och älskvärt sätt. Han hymlar inte, han är sig själv och kör på den linje han tror på. 2015 plockade han upp Malmö i SHL och som tack för det fick han sparken och ersattes av sin assistent Björn Hellkvist. Som lök på laxen ryktas det ju om att Björn Hellkvist är Moras man i båset till nästa säsong. Av ren och skär ilska och besvikelse hade nog de allra flesta sågat Malmö vid fotknölarna efter en sådan behandling. Men jag har aldrig sett Mats Lusth uttala ett ont ord om Redhawks.

Malmö där han gjorde så mycket som spelare. Nio säsonger, ett SM-guld (där han avgjorde finalserien mot Djurgården 1992) och en roll som hjälte hos fansen blev det. Som tack för det fick han sin tröja upphissad i taket. Men inte nummer 6 som han hade fem av de nio säsongerna som spelare i klubben. Nej, istället blev det 66:an som seglade upp förra säsongen. Numret Lusth använde när han kom hem efter tre år i andra klubbar och sexan var upptagen av Kim Johnsson.

Lite klumpigt av Malmö kan jag tycka. Men Mats har aldrig gnällt.

BÄTTRE HAN LÄMNAR PÅ TOPP

I går läste jag på Hockeypuls att Mats Lusth skulle kunna tänka sig att stanna i Mora. Jag vet inte om det är en så bra idé om jag ska vara ärlig. Inte för att jag tvivlar på hans kompetens att göra något bra på sikt med här gänget. Det gör jag inte. Men med tanke på allt märkligt som hänt i klubben under säsongen undrar jag om det skulle vara så hälsosamt för Lusth att ta den risken. Han har ju redan uppnått kultstatus i moderklubben genom gårdagens bedrift. Nu är det i stort sett bara ett SM-guld som skulle kunna toppa det.

Den 8 januari skrev Måns Karlsson den här krönikan om Mora där han hyllade den intressanta SHL-nykomlingen som han ansåg vara på rätt väg. Jag läste den och minns att jag smackade förtjust på min kammare och skrev under på vartenda ord.

Där och då fanns det egentligen ingenting som pekade på att Mora ens skulle tvingas till negativt kvalspel. Då låg Mora på rätt sida kvalstrecket och allting verkade vara frid och fröjd i klubben. Dåvarande tränaren Mattias Karlin verkade på ett tryggt och säkert vis lotsa klubben till nytt SHL-kontrakt utan kval.

BOOM!!!

En vecka senare fick Karlin tillsammans med Mikael Johansson sparken och ingen förstod någonting av någonting överhuvudtaget. Klubbchefen Peter Hermodsson pratade om brister i ledarskapet men folk förstod inte någonting ändå om att ett av Sveriges mest intressanta tränarnamn fick lämna.

Ett misstag av en på nivån orutinerad klubbledare? Inte vad det verkar, några månader senare var han ute och svingade rejält mot sin förra tränarduo och kallade bland annat Mikael Johansson för lat och bekväm.

— Han drog med sig Karlin åt fel håll. Jag har aldrig sett något slappare när det gäller arbetsmoral, sa han bland annat till Hockeypuls och folk förstod fortfarande ingenting.

Vem säger ens så?

Jag känner inte Peter Hermodsson och har aldrig träffat honom. Han kanske är jättebra att ha som chef, om det har jag ingen aning. Men de signaler han via media sänt ut under säsongen tyder på en person som vill ha saker och ting på sitt sätt. Som av en händelse är Mats Lusth också en person som vill ha saker och ting på sitt sätt. Vad händer när och om de båda viljorna kolliderar? I mitt huvud byggs scener upp som får tjurrusningen i Pamplona att likna en söndagspromenad i ett stillsamt rekreationsområde.

Nu vet jag att genomkloke Anders Forsberg kommer ta över det sportsliga ansvaret i klubben. Men frågan är om det kan hålla tillbaka konstigheterna som skett i föreningen sedan avancemanget för ett år sedan? Jag vill nog gärna motbevisas om det.

Sen ska jag vara noga med att kredda Hermodsson för schackdraget att plocka in Lusth till kvalet. Mycket smart gjort.

Nej du Mats Lusth. Du har gjort dig själv odödlig i Mora. Det är bättre att du slutar på topp och söker dig till en annan plats. För du kan inte toppa det du åstadkommit i klubben och staden de senaste veckorna. Inte där i alla fall.