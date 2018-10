Johan Lindbom. Då och nu. Foto: Bildbyrån och Henrik Skoglund

Det var inte alls många dagar sedan jag vände mig om till en journalistkollega på pressläktaren och sa frasen: ”Det är ju för TIDIGT”. Självklart handlade mitt ”expertutlåtande” om en fråga som alla hockeyfans och sportjournalister många gånger brottats med i sina tankar: ”När är det rätt läge att plocka målvakten?” Jag frågade HV71:s tränare Johan Lindbom om saken.

När är det egentligen rätt läge att plocka ut sin sista utpost för att försöka jaga ikapp ett underläge? Den eviga frågan har sedan urminnes tider delat de hockeyintresserade i olika läger.

Ett mål upp, tekning i offensiv zon med dryga minuten kvar av matchen. Timeouten är nyss avklarad och… målvakten står KVAR!?

Ett av alla möjliga scenarion som man som ”innocent bystander” suttit och kliat sig i skallen över och ifrågasatt varför det kvitteringsjagande laget inte chansar med att plocka målvakten. En sak som alltsom oftast även brukar dryftas i diverse supporterforum efter det att deras egna lag förlorat.

Jag kommer såklart inte ge er ett svar på den här frågan här av den enkla anledningen att jag helt enkelt inte vet när det är rätt läge att plocka sin målvakt. Men för en dryg månad sedan stämde jag träff med HV71:s tränare Johan Lindbom för att bland annat reda ut den detaljen. Han berättade att han inte hade något bra svar på hela utan hänvisade till magkänsla och det där är ju svårt att argumentera emot.

I lite mindre än en timme pratade vi om allt möjligt i Johan Lindboms hockeyliv: Om hans enda NHL-mål i karriären, hur det var att spela i samma lag som Wayne Gretzky och vilken i framtiden välkänd medieprofil han gick före när det handlade om uttagningen till TV-pucken för pojkar födda 1971. Förövrigt samme medieprofil som var en av de första framme vid honom efter att han skjutit hem HV71:s första SM-guld 1995.

Vi pratar också om att vi på utsidan kanske inte riktigt vet allt. På samma sätt som när det handlar om att plocka målvakten så kan det te sig märkligt att en het spelare inte får spela i alla viktiga moment under en match. Johan Lindbom förklarar varför.

Vi får också höra om hur det gick till när det blev HV71 för honom på 90-talet, att han faktiskt tog en startplats i New York Rangers efter träningslägret, men skadade sig på matchvärmningen inför det som var tänkt att bli hans första NHL-match. Samt, varför han kom in på tränarbanan och att var hans dröm att träna i framtiden finns. Hur var det att kliva in i HV71:s SHL-bås direkt från Hockeyettan?

Dessutom:

Hockeyorten Johan Lindbom benämner som ”Lill-Leksand”

Kopplingen mellan Simon Öneruds avgörande i 2017 års SM-final och Johan Lindboms sista match i HC Dalen.

Hjärtproblematiken under karriären

Vad han brukar pika Stephan ”Lillis” Lundh för

Detta och mycket mycket mer kan ni lyssna på i den senaste episoden av Dalenpodden som finns att lyssna på på iTunes, Podbean eller via denna länk.