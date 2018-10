David "Tuppen" Fredriksson. Foto: Bildbyrån och Henrik Skoglund

Det började viskas om honom i talangordalag när han var 17 år. Men bara några år tidigare fick han vara reserv på hemmaplan när TV-pucken skulle avgöras. David ”Tuppen” Fredriksson är ännu ett exempel på att TV-pucken inte är allt.

I söndags befann jag mig på en läktare i en smällkall ishall. I handen höll jag en brännhet pappmugg innehållande rykande kaffe och mina ögon spanade ut över isen där ett gäng fem och sexåringar åkte omkring.

Jag överraskades över hur bra de var på att åka skridskor och vissa av kidsen visade också upp en klubbteknik som en annan bara skulle kunna drömma om. Jag imponerades också av ledarnas tålamod och jag fick en väldigt bra känsla i magen över alla de ideella krafter som dag ut och dag in sliter för att barn och unga ska ha en meningsfull fritidssysselsättning.

Men jag började också fundera i lite mörkare banor. Hur många av de jag såg på isen kommer någon gång bli besvikna över att inte få vara med? Exempelvis när det kommer till uttagningar till TV-pucken.

Det är många stora spelare som i tidig tonår inte kom med till turneringen och mina tankar landade på den förre SHL-spelaren David ”Tuppen” Fredriksson. Det är inte så konstigt att mina tankar landade på honom då jag dels hade en färdiginspelad podcast, med honom som gäst, färdig att skickas ut, men också för att jag satt i samma ishall som han tog sina första skridskoskär i, Skandiamäklarna Center i Norrahammar strax söder om Jönköping.

Som 14-åring tog han det naturliga steget för de som är bra, nämligen till HV71. Men något spel i TV-pucken blev det aldrig för den storväxte forwarden. Men bara drygt två år senare spelade han U18-VM för Sverige och fick även SHL-debutera för HV71, om än på bänken.

Fyra år efter TV-pucken spelade han JVM och blev ende svenske målskytt mot Kanada med en viss Sidney Crosby på isen. Då spelade han i förstakedjan tillsammans med Robert Nilsson och Carl Söderberg.

Det där är ju faktiskt fantastiskt kul, att en spelare som inte tar plats i Smålands trupp till TV-pucken, bara dryga fyra år efter spelar i förstakedjan i ett JVM-lag. Nu kan jag ha fel, men den ende jag hittar via eliteprospects ur den truppen som sedermera kom att spela i SHL är backen Jeremias Augustin.

Jag frågade självklart ”Tuppen” i podcasten vi spelade in om vad det berodde på att han tog såna kliv på så kort tid. En av anledningarna stavas förtroende berättade han. HV71:s J20-tränare på den tiden hette Charles Franzén och han trodde på sin unge adept och plockade som underårig upp honom i HV:s äldre juniorlag och lät honom spela där.

2004, mindre än fyra år efter TV-pucken, kastades David Fredriksson rätt in i SM-final två mot Färjestad av dåvarande tränaren Per Mårts. Detta efter att ha varit skadad större delen av säsongen.

Just skador kom att bli en tråkig följetong under karriären och han berättar att han hade minst en långtidsskada varje säsong under de åren det var tänkt att han skulle blomma ut som SHL-spelare. Han berättar också hur tankarna gick när han tackade nej till ett NHL-kontrakt precis efter han draftats av St.Louis 2004.

Efter spel i SHL, Hockeyallsvenskan, ECHL och Frankrike kom ”Tuppen” hem till moderklubben HC Dalen 2013 och sköt omgående upp dem till Hockeyettan. Detta efter finfina 88 poäng under division två-tiden. Året efter höll han dem kvar.

Så, bara för att man inte kommer med till TV-pucken, innebär inte det att många roliga hockeyår ändå kan ligga framför en ung hockeyspelare. Stefan Liv är ett annat exempel från samma klubb som aldrig kom med till turneringen, men som vann SM-guld, OS och VM. Vi pratar en del om honom också i podcasten som ni kan lyssna på via Podbean, iTunes eller genom att följa denna länk.

Nu pratar vi inte bara om ovan ämnen i podden. Dessutom pratar vi bland annat om följande:

* Så löste ”Tuppen” incidenten med de sneda linjerna på fotbollsplanen

* Att han spelat i juniorlandslaget tillsammans med en spelare som numera är country-artist

* Hur det var att möta Sidney Crosby

* Tiden i Nordamerika

* Rubrikerna efter två omtalade tacklingar

* Den allvarliga skadan när han skar upp handleden under träning

* Tiden i Södertälje och Tingsryd

Plus väldigt mycket mer.

@hockeystaden