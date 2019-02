Viktor Fasth. Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN

Efter lördagens rivalmöte mellan Växjö och HV71 ska Viktor Fasth fått motta mordhot via sin frus telefon. Naturligtvis är inte detta okej någonstans och får Henrik Skoglund att se rött.

Tanken var att min nästa krönika skulle handla om det positiva som ibland kan uppstå bland hockeyfans i samband med tragedier. Vi minns ju alla hur hela hockeyfamiljen kom samman vid den hemska olyckan i Jaroslavl 2011 som bland annat ryckte Stefan Liv ifrån oss. Det var banderoller och kärlek överallt man vände sig och jag ryser fortfarande när jag tänker på Djurgårdsfansens hyllning av den omkomne målvakten i samband med SHL-premiären mot HV71 på bortaplan samma höst.

Vi har sett samma sak efter Tobias Forsbergs fruktansvärda olycka på Annandag Jul, där fans till många olika lag kommit med hyllningar, stöttning och kärlek. Samma sak med den så tragiskt bortgångne KHK-supportern Jörgen Kronholm. Detta kan ni läsa mer om här.

Det var tanken. Men så finns det idioter, som genom sin egen oförmåga att tänka hela vägen mellan handling och konsekvens, ska förstöra allt detta. Jag tänker såklart på det Växjös målvakt Viktor Fasth drabbades av i helgen. Det är Smålandsposten som rapporterar om att Växjö-keepern ska ha blivit mordhotad över telefon efter lördagens vinst mot HV71 och enligt artikeln finns det fog att tro att en HV-supporter ligger bakom.

Fasth själv vill inte bekräfta att det rör sig om ett mordhot som han ska ha fått till sig via sin frus telefon.

— Jag vill inte kommentera vad som sades, men det var inget trevligt samtal kan jag säga, berättar han för tidningen.

Jag har genom egna efterforskningar förstått att det efter var och varannan SHL-omgång rasslar till i spelarnas mobiltelefoner eller på deras sociala medier-konton. Man får ju hoppas att det inte handlar om mordhot dagligen, men tonen kan ibland vara hård. Väldigt hård. Supportrar som tar sig rätten att inkräkta på spelarnas frid och privatliv bara för att de är missnöjda över en prestation eller ett misstag.

Idioter. Man blir matt.

En del av fallen blir kända för allmänheten, men långt ifrån alla. Mörkertalet är stort och det oroar mig faktiskt. Vardagen för en SHL-spelare med press och inrutat schema är tillräckligt hektisk som den är. Att dessutom behöva ta emot dynga från trasiga människor var och varannan dag lägger såklart extra börda på tyngden.

Det som gör den aktuella händelsen med Fasth extra vidrig är att dårfinken som delade ut hotet blandade in målvaktens familj i det hela. Ett mordhot är såklart över gränsen, men att blanda in familjen är bortom all anständighet och får mig att tro att det måste vara en psykisk sjuk människa vi har att göra med som omgående behöver vård och stöttning för att kunna kontrollera sina impulser.

Hotet är polisanmält enligt Viktor Fasth och det är såklart omöjligt att spekulera i vem som ligger bakom. Det kan vara en av HV:s klackmedlemmar, men det kan också vara vem som helst med sympatier för Jönköpings-klubben.

Med dagens teknologiska samhälle så antar jag att det inte kommer vara några som helst problem för polisen att hitta den skyldige i det här fallet. Sen är ju frågan hur mycket resurser rättsväsendet kommer lägga på det.

Jag tvivlar på att den hotande ynkryggen är människa nog att stå upp för sin vidriga handling. Men ni som känner till något om detta bör kontakta polis tycker jag så individen i fråga får den hjälp hen behöver. Nu har ni chansen att visa vad riktigt supporterskap går ut på. Älska och stötta. Aldrig hata.

För det här är inte okej.

@hockeystaden