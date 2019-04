Fyra lag gör upp om två finalplatser. Foto: Bildbyrån

Fyra lag återstår i kampen om Le Mat. Nedan försöker sig Henrik Skoglund, under viss protest, på att tippa semifinalerna.

Jag kan utan att skämmas för det säga att en av mina större styrkor gällande hockey har varit att jag alltid varit hyfsad på att tippa utgången av exempelvis ett slutspel, eller en matchserie. Jag har inte varit så där superbra, som vissa andra, men jag känner ändå att min magkänsla har lett mig rätt många gånger, och jag skulle inte vilja säga att mina tips har varit superdåliga heller. Jag har typ varit superlagom kan man säga.

Det har gällt fram till den här säsongen, för sedan i höstas har jag varit tvärkass. Rent av genomusel och jag har knappt fått rätt i en enda profetia jag haft. Undantaget att Timrå och Mora skulle lägga beslag på de två sista platserna i SHL.

SOM OM DET SKULLE VARA EN JÄVLA SKRÄLL!!!!!

Efter att jag gjorde totalfiasko i mina tips rörande åttondelarna, där jag såklart hade noll av två möjliga rätt, så bestämde jag mig för att det fick vara färdigtippat för den här säsongen. Men så blev jag övertalad ändå nu att plocka fram min repiga kristallkula och tippa semifinalerna. Efter viss vånda bestämde jag mig för att åta mig det här lönlösa kamikaze-uppdraget.

Vad jag vill ha sagt med detta är att vad ni än kommer läsa i fortsättningen så kommer det sluta precis tvärtom.

FÄRJESTAD – DJURGÅRDEN

När jag växte upp så var det här mötet den stora grejen. Färjestad och Djurgården var de stora tungviktarna och mellan 1981 och 1991 så la de beslag på sju av de elva SM-guld som delades ut. Men glansen försvann på 00-talet. Nu, när båda är med i toppen samtidigt igen, känner jag att pulsen är tillbaka och jag ser fram sjukt mycket mot detta tungviktsmöte.

Det står 2-2 i inbördes möten under säsongen och jag kan på rak arm inte riktigt bestämma mig för vilka som gäller som favoriter här. Magkänslan (Lita för all del inte på den) säger dock Färjestad här då jag tycker att de varit mer solida under hela säsongen. Det visar ju om inte annat deras serievinst i grundserien. Jag tycker Djurgården har dippat under delar av säsongen.

Av två bra målvakter i Markus Svensson och Adam Reideborn så håller jag nog den senare som den vassare. Det talar såklart för Djurgården, samt att jag vid sidan av Reideborn tycker de har de största möjliga matchvinnarna i Jacob Josefson och Dick Axelsson.

En annan fråga som bör ställas: Hur mycket tog kvartsfinalen mot HV71 på krafterna hos FBK. Med tanke på match fem och den långa förlängningen, så har de ju spelat åtta matcher på mindre än två veckor.

Men trots att jag sätter lite frågetecken för värmlänningarna så tror jag ändå de vinner detta – till slut. Stockholmarnas boxplay såg inte vattentätt ut i kvartsfinalen mot Skellefteå, medan Färjestad har producerat i numerärt överläge under hela säsongen. Sånt där brukar bli avgörande.

Men det kommer bli knallhårt och jag tror detta går till sju matcher.

Tips: Färjestad till final med 4-3 i matcher.

LULEÅ – FRÖLUNDA

Hade någon i september sagt att dessa två lag skulle mötas i en semifinal så hade jag sagt 4-2 i matcher till Frölunda. Hade någon sagt samma för en månad sedan så hade jag sagt 4-0 i matcher till Luleå.

Och det är nog mot min senare känsla jag lutar när jag djärvt ger mig i kast med att tippa det här. Frölunda var skoningslösa mot Malmö i kvartsfinalen, det var de. Men jag känner ändå att Malmö hade kunnat göra det betydligt mycket bättre och defensivt skickliga Luleå blir såklart en tuffare nöt att knäcka för Frölunda.

Jag har också förundrats över att Frölunda dippat så fruktansvärt mycket mitt i matcher under säsongen. De känns lite ojämna och det lär de knappast ha råd med mot Luleå.

Det som talar starkast för Frölunda är att de spelare som är värvade för att leverera vid den här tiden på året gör just det. Jag tänker naturligtvis på Ryan Lasch, Simon Hjalmarsson och Rhett Rakhshani i första hand. Men jag tycker även målvakten Johan Mattsson sett solid och trygg ut där bak. För att inte tala om backen Chay Genoway. Vilken gigant.

Men, samtidigt. De möter ett Luleå som mer eller mindre har varit en maskin under säsongen. Spelarna har köpt tränare Thomas ”Bulan” Berglunds spelidé och praktiserar den in i minsta detalj, vilket gör att de är sjukt svåra att spela emot.

Även här står det 2-2 i inbördes möten under säsongen. Men jag har svårt att se att Frölunda ska kunna knipa mer än en match i en matchserie mot ett väloljat Luleå. Dessutom har Luleå Joel Lassinantti längst bak, och det finns ingen anledning att tro att han helt plötsligt skulle börja svikta.

Tips: Luleå till final med 4-1 i matcher.

Så. Grattis Djurgården och Frölunda till finalplatsen.

