Oskarshamn är klart för SHL. Nu väntar en jakt på spelare. Foto: Pär Olert / BILDBYRÅN

Igår fullbordades en av svensk ishockeys största skrällar genom tiderna när Oskarshamn tog klivet upp i SHL. Henrik Skoglund har botaniserat i några spelare som bör finnas i den nye sportchefen Daniel Stolts tankebanor – någon eller några kan nog tänkas slå in.

Oskarshamn räknades knappast som en SHL-kandidat när säsongen drog igång. Men igår hade de med råge överträffat allas förväntningar på dem och nu väntar SHL-spel till hösten. Vid rodret sitter nu den nyrekryterade sportchefen Daniel Stolt och ska försöka ta vid där Per Kenttä avslutade.

Nedan namn tycker jag han ska försöka sig på för att krydda sin trupp.

Christian Engstrand (mv), Mora

Adam Åhman lämnar efter sitt säsongslån, men mycket talar för att kvalhjälten Christoffer Rifalk nu stannar. Det har ju annars ryktats om Rögle för hans del. Rifalk kommer behöva en parhäst, en kompanjon som han kan splitta speltiden med ungefär 50/50. Det är ju på så sätt det sett ut under säsongen och jag tror det kan bli ett framgångsrecept även nästa år.

Då skulle Christian Engstrand vara ett alldeles lysande alternativ. 30-åringen hade stora bekymmer efter en hjärnskakning säsongen som var och kom inte riktigt till sin rätt under SHL:s grundserie. Men de två matcher han fick i kvalet gjorde han bra och jag har svårt att se att han vill spela allsvenskt nästa säsong.

Engstrand, som är från Linköping från början, har dessutom ett förflutet i klubben då han var på lån i totalt 52 matcher mellan 2007 och 2009.

Karl Johansson (b), Graz

Jag är fullständigt övertygad om att det bor en SHL-back i Karl Johansson. Han fick det inte alls att stämma i Växjö efter sin dundersäsong i allsvenskan för just Oskarshamn ifjol. Då blev det 30 poäng på 52 matcher i grundserien och i kvalspelet snittade han nästan en poäng per match.

26-åringen har öst in poäng i Hockeyettan under flera säsonger och anslöt till Oskarshamn från Vimmerby. Sportchef där var då Daniel Stolt, samme man som nu tagit över efter Per Kenttä i Oskarshamn.

Oscar Engsund (b), Luleå

Spelade med moderklubben Oskarshamn så sent som 2016. Fick det stora lyftet i sin karriär när han kom till Luleå från Frölunda i slutet av samma år och den här säsongen har backen gått och blivit landslagsuttagen.

Han har kontrakt med Luleå ett år till och det är naturligtvis ett rejält långskott att ens tro på en realistisk möjlighet att vi får se honom med Oskarshamn redan i höst. Men det skulle ju naturligtvis vara en första klassens drömvärvning för klubben.

Manuel Ågren (fw), Djurgården

Flyttade inför denna säsongen till Djurgården och SHL men sjukdom har hållit honom borta från spel större delen av säsongen. Han spelade i en SHL-match och har hittills under slutspelet funnits med i ytterligare en.

Forwarden har kontrakt med Djurgården nästa säsong också och jag kan naturligtvis inte veta hur hans tankar går om sin framtid och vad han vill. Men, som egen produkt, skulle han naturligtvis få en stor och ledande roll i nästa års Oskarshamn om han skulle vilja flytta hem. Frågan är hur Djurgårdens tankar går kring 25-åringens framtid.

Isac Brännström (fw), HV71

Jag pratade med Brännströms agent i söndags och han slog då fast att forwarden med största sannolikhet spelar i SHL nästa säsong. Men för vilken klubb ville han inte berätta. Idag blev det klart att Nässjö-produkten lämnar HV. När jag pratade med agenten i söndags så var inte Oskarshamn klara för spel i SHL, men det är de nu och det skulle väl inte vara helt orimligt att tro på att Brännström funnits på den, numera före detta allsvenska, klubbens radar också.

Växte i HV71 ju längre säsongen led i takt med att hans speltid ökade och i Oskarshamn lär han få spela på tre kedjor under en hel säsong, vilket lär gagna hans spel och produktion.

Alexander Bergström (fw), Traktor Tjeljabinsk

Blommade sent i karriären och SHL-debuterade först som 29-åring med Karlskrona. Men sedan dess har den nuvarande 33-åringen enbart haft framgångar inom hockeyn med både OS- och KHL-spel.

Mellan 2007 och 2009 spelade han för Oskarshamn och det var faktiskt där han etablerade sig som en allsvensk spelare. Om jag förstått saken rätt så är Bergström relativt rotad i Karlskrona numera, men där erbjuds det inget SHL-spel och ska forwarden tillbaka till Sverige nu när hans KHL-kontrakt går ut så finns det väl anledning att anta att SHL är den liga som lockar.

Kan Oskarshamn då vara ett alternativ? Högst tveksamt då det känns mer som att en toppklubb med chans på guld skulle locka mer. Men man vet aldrig.