Spelar Kristianstad, Almtuna och Kalmar i SHL om tio år? Foto: Bildbyrån och Henrik Skoglund

Vad vet vi egentligen om morgondagen? Saker och ting kan gå snabbt och vem vet vilka lag som om tio år kommer bilda vår högstaliga. Nedan får ni fem kandidater som mycket väl skulle kunna spela i SHL i framtiden.

Vi har alla våra nöjen. En del plockar daggmaskar, andra samlar frimärken och vissa slår dank hela dagarna. Jag spenderade en del av min gårdag med att studera de 14 SHL-klubbarna och reflektera över var de befann sig för 10 till 20 år sedan.

För det är ju så att tiden går ruskigt snabbt och för tio år sedan skriver vi 2009. Mando Diao (som jag faktiskt sett live) hade en dänga med ”Dance with somebody” och Fredrik Reinfeldt styrde vårt Sverige från sin statsministerpost. Modos Per-Åge Skröder vann SHL:s poängliga med 59 poäng. Fredrik Bremberg kom tvåa och SM-guldet plockades hem av Färjestad som slog HV71 i finalen.

Oskarshamn slutade på 13:e plats i Hockeyallsvenskan och Växjö spelade på våren sin första kvalserie mot SHL. Örebro? De spelade i Hockeyettan och skulle så göra ytterligare en säsong innan klivet till allsvenskan togs.

Backar vi bandet 20 år tillbaka i tiden så såg Örebro fram mot sin första säsong i ettan efter Örebro IK:s konkurs, nu under namnet HC Örebro 90. Växjö skulle göra sin första säsong i division 2 efter bildandet 1997. Gamla division 1 hade blivit allsvenskan och Oskarshamn sommartränade inför sin fjärde raka säsong i andraligan.

SM-guldet vanns av Brynäs på våren 99 och Janne Larsson vann poängligan före Anders ”Masken” Carlsson. Den nuvarande C More-experten Petter Rönnqvist, då i Modo, vann målvaktsligan och hans parhäst i TV-studion, Sanny Lindström, skulle precis lämna Sverige och tryggheten i Huddinge för att testa lyckan i Colorados organisation. Linköping var nykomlingar i SHL på hösten.

Vem trodde där och då för 20 år sedan att vi idag skulle ha en högstaliga innehållande lag som Växjö, Örebro och Oskarshamn? Jag vågar ta gift på att absolut ingen trodde att Växjö skulle vara dubbla SM-guldmedaljörer, det trodde nog ingen ens så sent som 2009. Vem trodde att Rögle lite försiktigt skulle nämnas som en kandidat till SM-guldet? Ingen hade väl kunnat tro att Modo skulle gå mot sin tredje raka säsong i andraligan och visste vi där och då att SM-guld-hjälten Johan Holmqvist skulle säga tack och adjö så sent som våren 2019?

Det är med denna bakgrund jag ger er en liten lista på klubbar som jag tror att vi kan få komma att se i SHL inom de kommande 10 till 20 åren. Vissa förmodligen tidigare än så. Innan ni studsar av upphetsning och ilska framför tangentbordet så ska jag nämna att jag enbart fokuserar på klubbar som sedan tidigare inte har erfarenheten av spel i vår högsta serie. Jag har alltså utelämnat föreningar som Timrå, Mora, AIK, Södertälje, Modo och så vidare. Men jag är tämligen säker på att de också kommer lira i SHL i framtiden.

Kalmar HC

Här har jag tidigare stuckit ut hakan och sagt att de inom 15 år kommer spela i SHL. Nu var det nog ett år sedan jag sa det första gången, så jag får väl säga 14 år från och med nu.

Klubben har klättrat igenom trean och tvåan och tog sig hela vägen till playoff under sin första säsong i Hockeyettan. De håller så sakta på att bygga upp en hockeykultur i staden och mycket verkar gå deras väg just nu. Bland annat verkar det som att de äntligen kommer få en ny arena och det är såklart ett måste om de ska kunna avancera och utmana på allvar. Dock, om jag förstått saken rätt, så kan den nya arenan vålla en del bekymmer innan den är färdig då den ska byggas på samma ställe där den gamla står idag och det kan under något år ställa till det för föreningen.

Men med det sagt: Kalmar går en ljus framtid till mötes och jag har starka Växjö Lakers-vibbar av klubben. Det här kan bli riktigt bra.

Almtuna IS

Jag sa det direkt när det stod klart att de skulle återfå sin allsvenska status: ”Det skulle inte förvåna mig om de blir ett topplag i allsvenskan redan nästa säsong.”

Förstå mig rätt här nu, det är väl inte så jättemycket just nu som pekar på att Uppsala-gänget kommer vara en SHL-kandidat de närmaste åren. Men förutsättningarna att växa finns med en stor stad i ryggen och dessutom ska det vara en ny arena på gång. Kan man bara få upp intresset kring klubben och locka mer folk till matcherna så vore det väl märkligt om de inte skulle kunna slå mynt av det hela. Man kanske skulle satsa en slant på marknadssidan och göra hockeyn ”poppig” i staden?

Jag tror förutsättningarna finns för att göra hockeyn riktigt stark och framgångsrik i landets fjärde största stad.

Kristianstads IK

Det känns som den här klubben alltid har satsat på att ta sig upp till andraligan. Men satsningarna har kantats av misslyckanden och det har alltid varit något som saknats. Händerna räcker inte till för att räkna alla fall på mållinjen. Men nu är man där och jag undrar vad det faktumet kommer ha för effekt på vinnarkulturen i klubben? Kommer saker och ting lossna nu och nästa platå intas?

Jag har varit i Kristianstads ishall själv och vet att jag tänkte i ordalag som ”En SHL-arena i miniatyr”. Häromdagen pratade jag med en före detta spelare som sa att även innandömena bjöd på riktigt fina faciliteter och det var ett hemmaomklädningsrum av mycket hög klass. Han var imponerad.

Känslan är att det finns frön i klubben som kan sås och eventuellt skördas till något riktigt bra.

Skövde IK

Har förutsättningar att växa i form av en bra arena, publikstöd och en lagom stor stad i ryggen. Ännu har man inte lyckats slå mynt av det hela och dessutom har man dragits med en del ekonomiska bekymmer de senaste åren.

Jag har tidigare uttryckt en stilla undran varför landsdelen Skaraborg i Västra Götalands län inte lyckats få fram en förening som kan fungera som lokomotiv för övriga klubbar. För föreningarna runtomkring ligger inte på latsidan när det handlar om att spotta ur sig talanger. Exempel på detta är Frölunda-duon Viktor Ekbom (Falköping) och Max Friberg (Skövde). I Växjö hittar vi Mariestads-bördige målvakten Viktor Andrén och i Malmö den i Töreboda fostrade Tobias Ekberg. I NHL har vi Anton Strålman (Tibro) och Rasmus Dahlin (Lidköping) som är etablerade i ligan och Christoffer Ehn (Skara) har växlat mellan AHL och NHL under säsongen.

Nu drog jag till med Skövde här av den enda anledningen att de är en större stad. Men det skulle lika gärna vara Mariestad som tar taktpinnen. Kan Oskarshamn så borde väl ett hockeyfäste som Mariestad också kunna?

HC Vita Hästen

I slutet av 80- och början av 90-talet så var det här ett av landets hetaste lag i andraligan. Jag vill minnas att de till och med under några minuter har varit i SHL i en avgörande kvalseriematch. Sedan satte ekonomin stopp och grannen Linköping körde om.

Turbulensen har varit stor i klubben genom åren och det man nog mest av allt behöver är lugn och ro. Men lyckas man skapa det i klubben och börja bygga upp något från grunden, så finns absolut alla förutsättningar i världen att bygga upp något hållbart på sikt. Man har en arena och stad med förutsättningar och hur länge till kan man verkligen tillåta Linköping att vara nummer ett i Östergötland?

Det är självklart svårt att sia om framtiden. Vi vet ju inte ens hur SHL kommer se ut om tio år. Kommer det ens vara 14 lag? Vilka lag som nu spelar på lägre nivå tror ni spelar i SHL 2029? Vilka lag som nu spelar i SHL kommer inte göra det 2029?

@hockeystaden