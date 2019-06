Fem av de största svenska draftstölderna genom tiderna. Foto: Bildbyrån

Imorgon natt vankas det NHL-draft där spelarna i den första rundan kommer ropas upp. Dagen efter är det dags för resten av spelarna att bli valda. Det är vid de bakre rundorna jag tänker lägga fokus på idag.

Det snackas, med rätta såklart, mest om de spelare som går högt upp i drafterna. Klart är att möjligheterna såklart ökar till en framgångsrik NHL-karriär ju högre upp du väljs. Det handla om hur många chanser du får och VILKA chanser du får, etcetera, etcetera.

Men historien är också sprängfylld av spelare som gått sent, men ändå fått en framgångsrik NHL-karriär. Man kan kalla det stöld till viss del från klubben som lyckats hitta den oslipade diamanten och sedan kunnat dra nytta av den i flera, flera år.

Nedan tänkte jag dela med mig av tio svenskar som gått sent och som jag anser är stölder, då de fått fantastiska NHL-karriärer ändå och blivit tongivande för sina klubbar. Jag hade lite problem med att sätta gränsen för under vilka rundor jag egentligen skulle börja rota, men bestämde mig efter många om och men för femte rundan och neråt.

Jag fokuserar på spelare som valts sent för att sedan göra skillnad för klubben som valde dem. Därför finns exempelvis inte spelare som Kim Johnsson (New York Rangers) och Patric Hörnqvist (Nashville Predators) med. De har nått större framgångar med andra lag, dit de trejdats. Även om Hörnqvist var ett extremt gränsfall för mig då han gjorde ruggigt starka säsonger i Predators, men å andra sidan har han varit med och vunnit två Stanley Cup med Pittsburgh.

Dallas draftade honom i femte rundan 2010 och det kan man säga var ett rejält kap. Debuterade på Stars blålinje 2014 och har varit en offensiv kraft för klubben allt sedan dess.

Draftades i sjunde rundan som 177:e spelare totalt av Boston 1995. Det blev elva säsonger i Bruins och 797 matcher för den mycket nyttige vänsterforwarden som gjorde sin roll i varje byte. Det är faktiskt bara 13 spelare som draftades samma år som Axelsson som gjort fler matcher i NHL.

Valdes av Vancouver Canucks i den nionde rundan 1980 och kom att spela tio säsonger i NHL med en poängskörd av 588 poäng. Representerade två klubbar, Canucks och New Jersey under karriären i NHL, men Canucks kunde dra nytta av honom under tre säsonger där han ständigt låg kring 70 poäng per säsong.

102 spelare gick före honom i draften 1979. När vi 40 år senare tittar tillbaka så märker vi att endast nio spelare gjorde fler än Steens 817 poäng under sina karriärer. Spelade hela NHL-karriären i Winnipeg och är hjälteförklarad i staden.

1980 draftades han av Calgary i den nionde rundan som 181:a spelare totalt. Det blev förvisso ingen lång NHL-karriär för Loob, ”bara” sex säsonger, men den blev framgångsrik. På 450 NHL-matcher blev det 429 poäng, han är den hittills ende svensk som gjort 50 mål under en och samma säsong och 1989 fick han vara med och lyfta Stanley Cup-pokalen.

Draftades av New York Islanders 1974 som 214:e spelare totalt. Åkte över 1977 och blev klubben trogen till 1986 och var med om att vinna fyra Stanley Cup. Gjorde 622 NHL-matcher och det är faktiskt bara 17 spelare från det draftåret som gjort fler.

Draftades i den tionde rundan 1994 som 257:e spelare totalt. Var enormt nyttig för Detroit genom åren med sitt hårda slit, framförallt framför mål där han inrättade ett kontor och förpestade målvakternas vardag. Det är ingen överdrift att påstå att Holmström var högst bidragande till klubbens storhetstid som inbringade fyra Stanley Cup-titlar.

Alfredsson draftades i sjätte rundan 1994 av Ottawa och där och då var det väl knappast någon som trodde att han skulle bli så framgångsrik som han blev.Men han svarade med 1 246 NHL-matcher, 1 157 poäng och en rad personliga priser, bland annat Calder Trophy som ligans bäste rookie.

Dessutom är och var han omåttligt populär i Ottawa och hans namn är för evigt inristat i supportrarnas hjärtan. Dessutom uppskattad som lagkapten och har fått tröjan i taket.

Draftades av Rangers i den sjunde rundan år 2000 och han har väl egentligen lyckats med precis allt borta i New York. Att klubben inte lyckats vinna Stanley Cup under denna tid kan knappast lastas honom.

Vann Vezina Trophy 2012 och har totalt spelat 857 matcher och har vunnit 449 av dessa, sexa genom alla tider. Han har hållit nollan vid 63 tillfällen under karriären.

”Zäta” draftades av Detroit i sjunde rundan 1999. En märklig draft överhuvudtaget då många av de spelarna som gick högt, sedan inte blev så bra som de förutspåddes.

Men Zetterberg lyckades. Totalt blev det 1 082 NHL-matcher och 960 poäng och med det är han faktiskt trea i poängligan över samtliga de spelare som draftades det året. Bara Henrik och Daniel Sedin gjorde mer poäng under sina karriärer.

En Stanley Cup-titel och en Conn Smythe finns bland de tyngsta meriterna. Dessutom har han en gång prisats med King Clancy Trophy.