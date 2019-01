I går presenterade hockeysverige.ses allsvenske bloggare Joakim Englund första delen av sin ranking över Hockeyallsvenskans bästa publik. I dag syr han ihop säcken med att presentera de sju främsta på listan.

7. Karlskoga

En stor del av platserna består av ståplats, vilket brukar bidra till att ljudvolymen blir något högre. Nobelhallen är inte alltid så välfylld, men det kompenseras ofta upp av ligans kanske mest enögda publik som hjälper till att piska upp stämningen. Publiksnittet 2 390 personer kan tyckas modest men låter som 3 000 i de flesta andra arenor.

6. Södertälje

Klubben från kringelstaden har ett snitt precis över 3 000-strecket. Man har en anrik historia med mängder av säsonger i landets högsta liga i ryggen där man byggt upp en gedigen supporterkultur genom åren. Detta vittnar inte minst publiksnittet från säsongen 2015/16 om, där man i grundserien i division 1 hade nästan 2 500 personer på matcherna. Även om känslan är att publiken sitter långt ifrån isen lyckas man skapa en hyfsad stämning i Scaniarinken.

5. Västerås

Västerås är tillbaka i landets näst högsta serie, och det med besked, både på läktaren och på isen. Likt listans sjätteplacerade klubb Södertälje är man en tidigare storklubb som nyligen varit nere och vänt i Hockeyettan. Man ligger fyra i tabellen på isen och femma i tabellen på läktaren (3 313) där det råder god stämning och skapligt högljudda supportrar.



Modos supportrar under en hemmamatch i oktober. Foto: Bildbyrån/Jonas Forsberg

4. Modo

Utan att bli för nostalgisk måste jag bara nämna Modos storhetstid vad gäller stämningen som utspelade sig i den nu rivna Kempehallen. Då bestod båda kortsidorna av ståplats och det sades att publiken var landets mest enögda. Det finns ett talesätt som säger att ”taket lyfte” och om det hade varit fysiskt möjligt i endast en arena i världen så är jag övertygad om att det hade det varit i gamla Kempehallen. Nu är både klubbens sportsliga resultat och stämningen på läktaren mils avstånd ifrån vad det en gång varit, även om publiksnittet 3 353 förpliktigar i ligan man numera huserar i.

3. AIK

Klubben är ett namn som nämns med respekt i fler sporter än ishockey, vilket hjälper till att bidra till en stor supporterskara även om kanske inte hockey skulle vara nummer ett hos den enskilda supportern. Detta medför även att många ”supportrar” lockas till hemmamatcherna på Hovet när det går bra för laget. Exempelvis har jag spelat där när det har varit både 2 000 och 6 000 personer på läktaren och jag kan säga att det är en enorm skillnad. Med 6 000 på läktaren och en mäktig AIK-hymn hör man nästan inte ens vad man själv tänker samtidigt som det är svårt att få syre i den 30-gradiga (ish) värmen. Vid 2 000 på läktaren får man å andra sidan känslan av ensamhet. Men denna säsong går det bra för laget och då hamnar även publiken i toppen av listan; en tredjeplats närmare bestämt med ett publiksnitt på 4 394 personer.

2. Björklöven

Att jag väljer Björklöven på andra plats kanske får några att höja på ögonbrynen. Men faktum är att man har en enormt trogen och hängiven publik som besöker A3 Arena oavsett hur laget presterar. Arenan tar 5 400 personer, men vid 4 000 åskådare säger känslan att det nästan är fullsatt. Man har en supportergrupp vid namn Green Devils som i princip täcker ståplats längs hela kortsidan och håller uppe ljudvolymen väl under matcherna. Laget från björkarnas stad Umeå underpresterar år efter år trots en stor spelarbudget och höga ambitioner där man pratar i ordalag om avancemang. Sportsligt är jag inte ett dugg imponerad, men däremot bör klubben värna om och vara stolta över sin fantastiska publik (3 875 i snitt) som endast är slagna av ett lags supportrar.

1. Leksand

Förstaplatsen var ungefär lika ohotad som listans sista plats som presenterades igår. Leksand har en supporterskara som går utanför mitt förstånd. Exempelvis förekommer knappt en bortamatch utan att bortasektionen är välfylld med vitdressade leksandssupportrar. Man finns över allt, vilket även statistiken från eliteprospects.com vittnade om när man för någon vecka sedan gick ut med att Leksands lagsida (på eliteprospects) var trea på listan över flest besökare, i världen. Sug på´t. Endast slagna av NHL-lagen Toronto Maple Leafs och Vegas Golden Knights, i världen alltså. Man har även den publik som är bäst på att bära sitt lags färger, inte bara bland de högljudda fansen utan det är vitklätt i stora delar av hela arenan. Då har jag inte ens nämnt att man längs ena kortsidan har Hockeyallsvenskans motsvarighet till Borussia Dortmunds välkända ”gula väggen”. I mitt tycke gör Leksands mäktiga kortsida skäl att kalla sig för ”den vita väggen”. Leksand kan, vilket ni förmodligen redan vet, även stoltsera med högst publiksnitt i ligan med finfina 4 625 personer.

