Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Ikväll börjar slutspelsserien. Hockeysveriges allsvenska expert Joakim Englund siar om hur den kommer sluta.

De allsvenska hockeymatcherna duggar tätt den här tiden på året och undertecknad njuter i fulla drag när vi nu har fajter att se fram emot varje kväll. Igår var det finalserien som drog igång och ikväll inleds slutspelsserien där vinnaren i den fem matcher korta serien får fortsätta kvala sig vidare mot SHL.

Det här är en väldigt speciell serie på många sätt där vissa lag samlat på sig fördelar (poäng samt extra hemmamatch) som grundar sig på utfallet av grundserien.

Jag tror att det kommer krävas minst 13 poäng för att vinna serien. För Västerås del skulle det innebära tre vinster samt ett kryss, och för bottenlagens del fyra vinster och ett kryss.

Något som jag tycker är extra relevant att kika på i en så pass kort matchserie som denna är formtabellen. Då alla lag på ett eller annat sätt kämpat för sina positioner kommer man in i slutspelsserien med samma typ av förhållningssätt från sina respektive lags senaste matcher.

Man har satt ett stort pris på att vinna sina matcher för att skaffa sig fördelar i denna serie, alternativt för att överhuvudtaget ta sig hit. Med andra ord finns det inget lag som slagit av på takten och exempelvis sparat spelare med skavanker eller krämpor. Mot den bakgrunden tror jag formen säger en hel del om hur tabellen kommer att sluta.

Så här tror jag att tabellen slutar:

1. Leksand

2. Västerås

3. Västervik

4. MoDo

5. BIK

6. Karlskrona

Jag har under stora delar av säsongen sagt att Västerås kommer att dala något i tabellen. Alltså, inte falla igenom helt men däremot tappa ett par placeringar. Där har jag fått bita i det sura äpplet då laget från gurkstaden endast haft en dipp på fyra förluster. Bakom den dippen hittar jag endast två raka torskar som den näst djupaste svackan. Mot den bakgrunden är det inte så konstigt att man slutar trea i tabellen.

Men jag tror dock att man får se sig besegrad av Leksand i slutspelsserien. Jag tycker att Leksand har mer rutin och ett större djup i sitt spelarmaterial. Man har dessutom växlat upp rejält efter jul och har under andra halvan av serien presterat som det topplag de flesta experter siade om på förhand.

Västervik är även ett annat lag som växlade upp poängmässigt under andra halvan av serien. Man går dessutom in i den här serien, precis som Leksand, med fyra segrar på de fem senaste matcherna. Grundspelet har verkligen satt sig och trots tappet av skadade Darren Nowick kan man eventuellt vara med och bråka om en topplacering ända in i slutomgången.

MoDo, BIK och Karlskrona har varit alldeles för svajiga i sina prestationer på sistone för att kunna stöka till det för toppskiktet. Visst, man kommer definitivt kunna bråka till sig några poäng här och var men räcker inte till i slutändan.