HET FINAL. Joakim Thelin, Fredric Weigel, Christoffer Rifalk och Christian Sandberg är några av förgrundsfigurerna i den stekheta finalen mellan Oskarshamn och AIK. Foto: Bildbyrån

Det är en fantastisk final vi bjuds på mellan AIK och IKO. Expertkåren var enig; AIK skulle mer eller mindre göra köttfärs av Oskarshamn som gått kräftgång i grundseriens upplösning när man i praktiken redan var klara för final.

Undertecknad var också inställd på ett avancemang för gnagarna från Stockholm, och 3-1 i matcher var mitt förhandstips. Oskarshamn knäpper mer än gärna expertkåren på fingrarna och efter AIK:s uppvisning i första finalmatchen (5-1) har Oskarshamn vunnit två tajta matcher. Man sitter nu i förarsätet och har alltså möjligheten att avgöra på hemmaplan ikväll i den kokande grytan Be-Ge Hockey Center inför den euforiska hemmapubliken.

Heta snackisar i finalserien:

* Publiksiffrorna

5 732 personer såg den första finalen i Stockholm, vilket är en fin publiksiffra men lämnar ändå en del att önska. Oskarshamns första hemmamatch lockade däremot över 3 000 åskådare och var endast ett par hundra personer från fullt hus. Lagens tredje möte såldes ut och drygt 8 000 personer såg lagens senaste möte på Hovet. Som finalserien har utvecklat sig med den häftiga och fräna hockey som publiken bjudits på i alla tre matcher hittills är jag övertygad om att match nummer fyra och en eventuellt femte match också kommer att bli slutsålda.

* Målvaktsspelet

Efter att Adam Åhman, som är på lån från HV71, fått chansen i den inledande matchen med fem insläppta puckar valde man att satsa på Christoffer Rifalk i match två och tre. Vilket lyckodrag det har blivit. Han har motat 71 skott och endast släppt två puckar förbi sig. Jag skrev inför finalserien att Oskarshamn har seriens bästa målvaktspar och detta, om något, är ett bevis på det. När den ena har en sämre dag så släpper man fram den andra som går in och storspelar. Ett rykte gör gällande att Åhman dras med en skada som behöver opereras. HV71 ville för en tid sedan att Åhman skulle opereras så att han skulle få god tid på sig att rehabilitera skadan innan nästa säsong tar vid. Detta gick dock inte Oskarshamn med på då han ändå är i speldugligt skick och behövs i detta viktiga skede av säsongen.

Bland AIK-anhängare har det ifrågasatts varför man valde att byta ut Erik Källgren efter 5-1-vinsten i första finalmatchen för att istället satsa på nyligen långtidsskadade Johannes Jönsson i match två och tre. Min gissning är att Erik är tillbaka mellan stolparna i morgondagens match.

* Hur hämmad är lagkaptenen Christian Sandberg av sin skada?

Christian Sandberg var en av grundseriens allra flitigaste tekare och även den bästa. Han tog nästan 700 tekningar och över 60 procent av dessa resulterade i att AIK fick börja med pucken. Så vitt jag vet har han inte tagit en enda tekning i finalserien. Det finns bara en förklaring till det och det är att han spelar skadad, och frågan är om den hämmar honom i det övriga spelet också.

* ”Lill-Mördarn”

Joakim Thelin, son till AIK-legendaren Mats ”Mördarn” Thelin. Joakim aka ”Lill-Mördarn” kommer från två säsonger i just AIK där han inte fick förnyat förtroende inför den här säsongen. Den storväxte och hårdskjutande forwarden är aktuell efter att ha avgjort det senaste mötet med en riktig projektil ”on the buzzer” i slutet av den andra perioden där han inte höll igen med firandet. Glädjen han visade upp efter målet skapade irritation hos AIK-fansen som inte verkar förstå att han har en annan arbetsgivare nu. Frågan är hur stort AIK-hjärta ”Lill-Mördarn” egentligen har? Jag har själv spelat med honom och under en av våra långa bortaresor tillsammans ställde jag frågan: vad är du helst; stjärna i Djurgården eller bänknötare i AIK? Efter lite betänketid kom svaret att han hellre skulle vara stjärna i Djurgården.

* Fredric Weigel

Jag skulle påstå att Weigel är den enskilt största snackisen i den här finalserien. Han är lite av en lightversion av Almtunas Lucas Sandström. Han är dock ännu skickligare och lite svårare att få ur balans än Sandström. Men oj vad Oskarshamn har tagit fasta på att det går att få honom ur balans. Varenda gång spelarna i Oskarshamn får chansen att trycka till honom eller dela ut en tjuvsmäll så tar de den. Jag kan starkt rekommendera att följa Weigel lite extra med blicken, även utanför spelet. Dels för hans elegans och smartness på isen, dels för hur mycket stryk han både ger och tar, både fysiskt och verbalt. Han fick ett, i mina ögon, obefogat matchstraff i final nummer två och delade ut ett par smällar i final nummer tre som inte var speciellt snygga. Weigel berör och ska AIK lyckas vända på steken är Fredrik en nyckelfigur som inte får låta sig provoceras till den grad att han gör idiotgrejer som straffar det egna laget.

Jag kommer att se den fjärde finalmatchen på plats i Be-Ge Hockey Center och är tämligen övertygad om att det kommer bli en häftig upplevelse. Avgörs det ikväll eller löper matchserien linan ut med ett avgörande på Hovet i match fem? Jag skulle säga att det är vidöppet inför kvällens fight.