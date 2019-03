I kväll drar direktkvalet mellan Oskarshamn och Timrå igång. Foto: Bildbyrån

Ikväll sparkar direktkvalet igång med första mötet mellan Timrå och Oskarshamn där bäst av sju matcher avgör vilket av lagen som spelar i SHL nästa säsong. Imorgon gör Mora och Leksand upp i samma spelform och med samma pris i potten.

Om vi fokuserar på kvällens drabbning till att börja med så har ni så klart koll på Oskarshamns väg dit, men hur står det egentligen till med Timrå? Det är lite svårt att veta status på SHL-lagen då de spelade sin senaste match för närmare tre veckor sedan; den 10 mars för att vara exakt. Fördelen är ju att de lagen har tid att läka sina skadade/halvskadade spelare och bör således förfoga över en relativt hel och fräsch trupp.

I grundseriens slutskede visste man om att den negativa kvalplatsen inte gick att undvika och i slutändan skiljde det hela 23 poäng till säker mark. Detta har å andra sidan inneburit att man har kunnat förbereda sig en längre tid på vad som komma skall. Man har bland annat haft alla möjligheter att scouta sin motståndare Oskarshamn, inte minst under finalseriens fem matcher mot AIK.

INVESTERAT I EN HELG I ÅRE

Under säsongen vann Timrå endast tio matcher under ordinarie tid och skrapade ihop sammanlagt 44 poäng. I mitt tycke har man försökt hålla uppe sitt spel, framförallt anfallsspelet, med pucken i sin ägo på ett bra sätt. Till skillnad från Karlskrona, som året innan åkte ut mot just Timrå, där man under hela grundserien spelade sarg ut och igelkottsförsvar vilket senare straffade sig i kvalet när man plötsligt skulle vara det spelförande laget. Det problemet kommer inte Timrå att ställas inför.

Timrå har, som sagt, haft ett nästan tre veckor långt uppehåll där man enligt rapporter har tränat bra och förberett sig på bästa sätt. Man har även investerat i spelartruppen i form av en helg i Åre som faller under kategorin ”teambuilding”. Då matcherna spelas varannan dag och med 71 mil mellan spelorterna kan resorna bli slitsamma och enligt rapport så chartrar Timrå därmed ett eget plan. Åtminstone till första bortamatchen i serien, som spelas nu på fredag, chartrar man ett plan som tar laget både till och från Oskarshamn på matchdagen. Hur man väljer att göra längre fram i serien låter jag vara osagt. Där tror jag det skiljer sig en del jämfört med hur Oskarshamn väljer att ta sig till och från matcherna.

*****

Apropå något helt annat.

Cmore:s intervju från i måndags med Djurgårdsspelaren Daniel Brodin har väl inte undgått någon? Om ni missat den så kommer den här:

För mig är det en hysteriskt rolig intervju. För det går väl inte att göra en så pass klappkass intervju som Brodin gör? Eller? Han får ju knappt ut två vettiga ord efter varandra. Visst, han är andfådd efter att förmodligen ha spelat periodens sista byte men att göra ett så pass uruselt utförande bör vara i det närmaste omöjligt.

Jag tror att det är någon form av intern vadslagning som ligger bakom det hela. Hur som helst kan jag inte sluta skratta när jag ser klippet. Jag kan bara tänka mig hur hela Djurgårdens omklädningsrum vek sig av garv när de såg klippet första gången.