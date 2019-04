Vad pysslar egentligen en hockeyspelare med under sommaren? Joakim Englund ger dig svaret. Foto: Bildbyrån

Vad sysslar hockeyspelarna med under sommarhalvåret, mer än att träna och förbereda sig på bästa sätt inför nästa hockeysäsong? Under säsongen säger det sig självt var man ska vara för att få se sina idoler, men var kan man få träffa på dem under sommaren?

I Hockeyallsvenskan är det väldigt diffust med var den enskilda spelaren tränar någonstans då det förekommer stora variationer i kontrakten. Jag syftar både på skillnader mellan klubbarna men även skillnader inom klubbarna. Klubbar med en hög spelarbudget erbjuder spelarna kontrakt året runt, vilket innebär att spelarna bor på orten även under sommarhalvåret.

Vissa klubbar erbjuder helårskontrakt till en del av spelartruppen medan en del klubbar skyr dessa kontrakt, av ekonomiska skäl, och betalar endast lön under själva hockeysäsongen. Vid fallen med kontrakt som sträcker sig över åtta eller nio månader är det inte ovanligt att spelarna själva sköter sin träning på valfri ort.

Upplägg under sommaren varierar från klubb till klubb. Direkt efter säsongen har man en välbehövlig vila. Den kan vara olika lång beroende på hur lång säsong man haft, men tre till fem veckors ledighet brukar vara ganska standard innan man kickar igång sommarträningen.

Sedan har vi ju den fantastiska semesterlagen i Sverige som innebär att man har rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet under semesterperioden juni-augusti. Den lagen gäller även hockeyspelare och det är vanligt att trupperna går på ledighet vid midsommar och fyra veckor framåt. Eller ledigt och ledigt, när man sedan återsamlas förväntas det att testvärdena är bättre än innan ”semestern”. Ja, ni fattar att inför semestern får spelarna ett träningsprogram som förväntas följas under eget ansvar.

Förutom att passa på att åka på semester, ta hand om familjen och hälsa på släktingar och vänner man inte haft möjlighet att träffa under säsongen finns det något helt annat som en stor del av hockeyspelarna sysslar med.

På något lustigt sätt är det två andra sporter som förbrödrar hockeyspelare lite extra utanför just hockeyn. Jag syftar på trav och golf.

Om jag får generalisera lite så engagerar travsporten lite fler höginkomsttagande hockeyspelare som har råd att lägga lite högre insatser för att få lite mer spänning i vardagen. Man kanske till och med äger eller är delägare av en eller flera hästar. Här är det förmodligen tal om spänning, adrenalin och drömmen om miljonerna som lockar.

Golfen fungerar däremot lite annorlunda, inte minst för att man utövar själva sporten till skillnad från trav. Det är en sport som är väldigt lätt att kombinera tillsammans med den tunga ”off ice”-träningen som bedrivs under sommarhalvåret. Jag skulle påstå att golf är det perfekta komplementet till hockeyträningen som sker utanför säsongen.

Det är socialt och lågintensivt vilket inte påverkar den ordinarie träningen negativt, snarare tvärtom, då hockeyträningen ofta är högintensiv. Samtidigt krävs det koncentration, bollsinne, teknik samt en viss mån av uthållighet och självkontroll för att kunna behärska sig när bollen inte flyger dit man vill.

Spelarna kliver upp ur sängen, käkar frukost och river sedan av ett par timmars träning med laget. Efter det äts det lite lunch och sedan passar det klockrent att bege sig ut på golfbanan för en sällskapsrunda eller för att försöka sänka sitt handicap.

Med andra ord; vill du få syn på dina idoler under sommarhalvårets soliga dagar är det stor chans att du gör det på golfbanan eller travbanan.