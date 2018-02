Erik Karlsson och Rasmus Dahlin. Foto: Getty Images

Det är någon timme efter midnatt. Midsommarafton har blivit midsommardag. Gary Bettman kliver upp på scenen. ”I’ve got a trejd to announce”. Spänningen stiger. Han fortsätter: ”The Ottawa Sentors are sending Erik Karlsson to the”…

Det blev, inte helt oväntat, ingen trejd med Erik Karlsson inblandad igår. Jag var ganska inställd på att så skulle bli fallet. Visst fick jag lite puls när Bob McKenzie några minuter innan deadline skrev att ”trade talks with Ottawa are still open”, men i övrigt kände jag mig ganska säker på att det inte skulle bli någon trejd. Det kändes helt enkelt lite för osannolikt att en så stor trejd skulle sys ihop så snabbt.

Den första juli blir något av ett nyckeldatum. Det är först då Ottawa och Erik Karlsons representanter får börja förhandla, och i slutändan skriva på, ett nytt kontrakt. Frågan är dock om svensken ens är kvar då. På presskonferensen igår pratade klubbens general manager Pierre Dorion om att man ville förlänga svenskens kontrakt ”om han fortfarande är kvar den första juli”. För mig är det en märklig sak att säga. Det är ju de facto Dorion som bestämmer om Karlsson är kvar den första juli. Det är ju han som bestämmer om Erik ska trejdas innan dess eller inte.

BORDE TREJDAS VID DRAFTEN

De största övergångarna sker sällan i samband med Deadline Day. I stället brukar draften vara ett bra riktmärke när det handlar om att analysera när de stora bomberna smäller. Det är från och med den och någon vecka framöver, det vill säga den sista veckan innan Free Agent-marknaden öppnar, det största brukar ske. 2018 blir nog inget undantag på den fronten.

Om Ottawa vill maximera värdet på Erik Karlsson bör de trejda honom redan innan den första juli, det vill säga innan de börjat förhandla med honom om ett nytt kontrakt. Då är dagarna kring draften ett utmärkt tillfälle att göra det på. Visst, jag tror varken ägaren Eugene Melnyk eller GM Dorion vill sköta trejden så offentligt. De vill nog inte se sina byxor tappas inför en hel hockeyvärld på det sättet. Men vi kan ju få drömma.

Draften äger rum den 22 juni. Eller ja, i Sverige har vi glidit över i den 23:e. Det råkar vara natten mellan midsommarafton och midsommardagen. Jag tror årets midsommarnatt kommer bli svår att glömma. Utöver en eventuell Erik Karlsson-trejd kommer det också bli natten då Rasmus Dahlin väljs först. Tänk om det är två händelser som inträffar samma dag. Redan som isolerade händelser skulle det vara två av de största sakerna som någonsin hänt inom svensk hockey. Nu kan de ske i samma veva. Åtminstone dagarna efter varandra eller något liknande.

VEGAS?

Det är ett långskott att så skulle bli fallet. Att två av Sveriges största talanger skulle vara involverade i två sådana gigantiska händelser i NHL-historien med några timmars mellanrum. Men helt omöjligt är det trots allt inte. Och man kan väl få drömma?

Och just det, som klimax möts Sverige och Tyskland i fotbolls-VM på midsommardagen. Som en trevlig liten avslutning på en historisk midsommarhelg.

Men först vill jag höra orden. ”I’ve got a trade to announce. The Ottawa Senators are sending Erik Karlsson to the Vegas Golden Knights in exchange for…” från Gary Bettman. Gärna strax efter att något lag varit stolta över att med deras första draftval välja en back från Frölunda.

Man kan väl få drömma?

@manskarlssonyao