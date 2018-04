Årets hittills häftigaste slutspelsstory hämtar vi från den österrikiska ligan, ofta förkortad EBEL. Det var nämligen där som italienska HC Bolzano igår tog sitt första mästerskapsguld sedan 2014.

Bolzano spelade i den italienska ligan till just 2014 men lämnade då för spel i Österrike. Där hade raden blivit guld, kvartsfinal, kvartsfinal, semifinal under de fyra första säsongerna.

Den här säsongen var länge den sämsta. Som sämst hade de tidigare kommit sjua men den här gången blev det bara en niondeplats för HC Bolzano. Ett riktigt misslyckande. Krisen var total redan i höstas då den kanadensiske italienaren Pat Curcio fick sparken och ersattes av den tidigare finska mästarcoachen Kai Suikkanen. Det skulle visa sig, efter många om och men, leda till succé. Även om Bolzano så sent som i december låg sist (!) i den österrikiska ligan.

Efter grundseriens slut spelar de sex bästa lagen en seedningsserie om hur lagen ska rankas in i kvartsfinalspelet, medan lag 7-12 spelar en serie om att ta de två sista platserna. Bolzano gick in i den senare nämnda serien som trea efter att ha slutat nia i grundserien – men avslutade den som tvåa och tog således den åttonde och sista kvartsfinalplatsen. Kai Suikkanens mannar tog platsen med en poängs marginal ned till ungerska Fehérvár AV19. Fehérvár AV19 hade således spelat klart för säsongen.

Bolzano mötte tabellfyran Klagenfurt i kvartsfinalen och stod där för den första skrällen. De vann med 4-2 i serien och hade helt plötsligt tagit sig till semifinal trots den på många sätt fiaskoartade säsongen. Klagenfurt ledde planenligt serien med 2-1 men via tre raka segrar, två av dem i förlängning, var det italienska laget vidare.

I semifinalen väntade serieettan Vienna Capitals, som också var regerande mästare. Då kom slutspelets stora chock. Bolzano vann med 4-1 i matcher. Vienna vann den första matchen med 4-0 men sen följde fyra raka segrar för HCB. De vann med 4-1, 3-2, 5-2 och 2-1. Nu var det tidigare fiaskolaget i final mot Red Bull Salzburg, som hade slutat tvåa i serien.

Det blev en galen rysare. Salzburg hade 3-2 i matcher och kunde säkra guldet i match sex i Italien i tisdags. Då tog Bolzano en storseger med 6-3 och vi var framme vid match sju. En match som spelades igår i Salzburg.

Storfavoriten, med bland annat Bernhard Starkbaum i laget, klarade dock inte av att säkra guldet inför hemmapubliken. Bolzano gick på knock och hade 3-0 redan efter fem minuter av den andra perioden. Det blev spännande när Salzburg gjorde två snabba mål under matchens sista sex minuter men närmare än 3-2 kom man inte.

Den tidigare Färjestadsmålvakten Pekka Tuokkola storspelade och räddade 30 av 32 skott, medan Bernhard Starkbaum bara räddade tolv av 15. HC Bolzano knep guldet och svarade för den mäktigaste hockeyvåren vi sett i Europa i år.

Chocken var ett faktum. Sagan var fullbordad. Det utskällda och fiaskoartade laget vann mästartiteln.

Mycket bättre story än så här går det inte att hitta.

@manskarlssonyao

Congratulation to the @HCB_Foxes! #Bozen has written history and has earned the #EBELtitle as the first team ranked on place 8 after the regular season. #EBELFinals, #EBELChampion, #WeAreEBEL pic.twitter.com/MewkMesLjj

— erstebankliga (@erstebankliga) April 20, 2018