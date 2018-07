Finns vinnaren bland dessa? Foto: Bildbyrån

Daniel Alfredsson, Peter Forsberg och Gabriel Landeskog har vunnit. Nu är det läge för en fjärde svensk. Två blågula går in bland favoriterna i Calder Trophy-rejset.

Kampen om att vinna Calder Trophy brukar bara en av de mest spännande och ovissa under en NHL-säsong. Det är faktiskt ganska sällan en vinnare är sådär tok-självklar, utan det brukar ofta stå mellan två personer. Förra säsongen var länge Clayton Keller i förarsätet, men på våren blev han rejält omsprungen av Matt Barzal som när allt kom till kritan var en klar vinnare.

För ett par år sedan såg Filip Forsberg ut som en närmast given vinnare, men efter en svag avslutning på säsongen blev han till sist inte ens finalist. Det är lite av charmen med Calder Trophy. Det kan svänga så mycket på en säsong.

Men det är sällan vi får en supersensationell vinnare heller. Ofta går det att förutse redan innan säsongen vilka som är de hetaste kandidaterna. Så därför försöker jag mig på en förutspåelse redan nu, nästan tre månader innan säsongen startar.

HUVUDFAVORIT

Elias Pettersson, Vancouver Canucks

Det är ganska uppenbart att Elias Pettersson kommer gå in i säsongen som en av de mest intressanta svenska rookies vi någonsin sett. Det han gjorde förra året var något vi aldrig sett förr. Han gjorde 56 poäng på 44 matcher, vann poängligan, slog juniorrekord, gjorde samma sak i slutspelet där han gjorde 19 poäng och sköt tio mål på bara 13 matcher. Han blev slutspelets MVP och vann både SM- och VM-guld.

Förra året såg vi en annan Canucksspelare, Brock Boeser, tillhöra ligans bästa rookies med 55 poäng på 62 matcher som resultat. Elias Pettersson kan mycket väl göra något liknande. Då årets rookieklass känns lite sämre än förra årets kan det räcka.

HUVUDUTMANARE

Eeli Tolvanen, Nashville

Han briljerade i KHL. Gjorde det bra i JVM och VM. Han dominerade fullständigt i OS. Eeli Tolvanen kommer från en alldeles briljant säsong och är ännu ett draftfynd från Nashville. Slog sig inte riktigt in i laget när han avslutade förra säsongen i Predators men får en ny chans till hösten.

Nashville har ett så brutalt bra lag att vi inte kan garantera att Tolvanen ens slår sig in, men om han gör det lär hans klubba vara glödhet. Det är kan bli den första finske vinnaren sedan Teemu Selänne 1993.

TREDJEHANDSFAVORIT

Casey Mittelstadt, Buffalo Sabres

Valdes inte förrän som nummer åtta 2017 men det ser redan ut som ett fynd. Casey Mittelstadt kan tillsammans med Jack Eichel leda Buffalo för en lång tid framöver. Gjorde sex poäng på bara åtta matcher förra säsongen och visade med eftertryck att han kan prestera i NHL redan nu.

Gjorde faktiskt bara 30 poäng på 34 matcher i collegeligan förra året, men det vi såg i både NHL och JVM vittnar om att Mittelstadt kan bli en superstjärna i NHL. Jag blir inte förvånad om han vinner Calder Trophy.

DE NYDRAFTADE

Det är svårt att sia om vilka från årets draftklass som slår sig in i NHL per omgående. Rasmus Dahlin är förstås given, Andrej Svetjnikov är mycket trolig och Filip Zadina lär också ha en okej chans att göra det. Men därefter är det inte säkert att någon mer slår sig in som ordinarie och kan hävda sig direkt.

Att en back blir årets rookie är ovanligt. Det har skett tre gånger på 2010-talet. 2003 var det Barret Jackman, Tyler Myers gjorde det 2010 och fem år senare lyckades Aaron Ekblad. Men med tanke på att Rasmus Dahlin redan spelat mot seniorer i två år kommer steget bli kortare för honom än för många andra. Men jag är inte så säker på att Dahlin är den från årets draft som blir en stjärna först. Med tanke på att både Svetjnikov, som gick som nummer två i draften, och sexan Zadina är mer utpräglade offensiva stjärnspelare är det möjligt att de kommer skina mest per omgående. Båda är dessutom målskyttar.

Kanske är det Svetjnikov som har störs Calder-chans?

DOLDISEN

Anthony Cirelli, Tampa Bay

Det är imponerande hur Tampa Bay fyndar i draften gång på gång. Nu har en 21-åring som draftades i tredjerundan 2015 klivit fram som en mycket spännande talang. Anthony Cirelli gjorde 18 matcher redan förra året och levererade 11 poäng på dessa. Fortsätter han utvecklas kan han göra mycket poäng i ett Tampa Bay med offensiva skills utöver det vanliga.

Cirelli kliver inte in som favorit, men som en spännande utmanare.

DARK HORSES

Kristian Vesalainen, Winnipeg



Det här är ett långskott av Guds nåde. Vesalainen är inte ens sajnad av Winnipeg än. Vi vet inte om han kommer spela där – även om det är hans tydliga mål. Men med tanke på hans vansinnigt fina säsong i Liiga förra säsongen bör han nämnas. Finländaren gjorde 43 poäng på 49 matcher och sköt 22 mål. Nog bör han ha en chans att slå sig in i Jets stjärntäta lag?

Miro Heiskanen, Dallas

Ni ser. Det är mycket Finland och Sverige. Miro Heiskanen är en enastående backtalang. Jag tror att han och Rasmus Dahlin kommer följas åt fint genom karriären och bli de stora backstjärnorna i NHL. Sköt elva mål och gjorde 23 poäng på bara 30 matcher i Liiga förra året. Har dessutom en bra chans att slå sig in i Dallas inte helt stabila backuppsättning.

Tar stora steg för varje säsong, och om det fortsätter kan han faktiskt bli en utmanare till Calder Trophy.

Andra namn som kan få ett omnämnande: Logan Brown, Colin White, Lias Andersson, Andreas Johnsson, Filip Chytil och Martin Necas. Men det är långskott. Av dem känns Andreas Johnsson klart troligast.

