Foto: Bildbyrån

I NATT É D DAX, som ungdomarna brukar säga efter balen i nian. Men nu är det inte dags för det ni omedelbart tänker på nu, utan det är dags för NHL-premiären. Säsongen 18/19 DRAR IGÅNG!!!

Jag är otroligt taggad. Dels för att vi fick ett sånt episkt slutspel förra året och att känslan är att typ alla lag som var bra förra året kommer vara minst lika bra i år. Dessutom har vi för första gången på ett par år några fruktansvärt intressanta rookies med blågul flagga intill sig. Och så har vi hela Erik Karlsson-situationen på det. Det kommer bli en magisk säsong.

Så, med några timmar kvar till premiären är det dags att tippa den här galna cirkusen också. Vilka spelare utmärker sig? Vilka lag går till slutspel? Och vilka vinner Stanley Cup?

För enkelhetens skull börjar jag med att tippa tabellerna

Atlantic Division:

1. Tampa Bay

2. Boston

3. Toronto

————

4. Florida

5. Buffalo

6. Detroit

7. Montréal

8. Ottawa

Metropolitan Division:

1. Pittsburgh

2. Philadelphia

3. Columbus

4. Washington

5. Carolina

——

6. New York Islanders

7. New Jersey

8. New York Rangers

I den östra konferensen ser jag sju lag som mer eller mindre givna till slutspel. Det är de tre första i Atlantic och de fyra första i Metropolitan. Därefter blir det riktigt tufft. Buffalo och Florida känns på förhand ganska jämna, om nu Sabres till sist får ihop bitarna. Potentialen finns onekligen. Och i Metropolitan är det fyra lag som sticker ut, och fyra lag som jag tror kommer vara en bra bit bakom. Det känns dock som att Rod Brind’Amour får ihop Carolina så pass bra att de slajdar in på den sista slutspelsplatsen. Men såväl Islanders som New Jersey kommer kunna hota. Ni hör, det är jämnt.

Central Division:

1. Nashville

2. Winnipeg

3. St. Louis

4. Dallas

—–

5. Minnesota

6. Colorado

7. Chicago

Pacific Division:

1. San José

2. Los Angeles

3. Calgary

4. Vegas

——

5. Edmonton

6. Anaheim

7. Arizona

8. Vancouver

Här är det galet svårtippat. På förhand är det i stort sett bara Vancouver jag räknar bort från slutspel. I Chiagos fall krävs det dock att Corey Crawford kommer tillbaka och är bäst i ligan, för att de ska ha någon chans att ens undvika sistaplatsen. Men här kommer det bli stenhårt. I min värld finns det bara fyra givna slutspelslag och det är de tre första i central, samt San José. I övrigt…ja, då kan vi singla slant.

I slutspelet får vi återigen se Nashville-Winnipeg i den andra rundan och där kommer vinnaren bli det lag som tar sig till final. Och från öst tror jag att Tampa Bay till sist får ihop alla slutspelsbitar och vinner Stanley Cup för andra gången i klubbens historia. De vinner sedan finalen mot Nashville/Winnipeg med 4-2 i matcher. Victor Hedman vinner Conn Smythe Trophy. Detta efter en magisk serie mot Pittsburgh i konferensfinalen där Hedman stoppar Sidney Crosby på ett sanslöst sätt i en episk sjumatchersserie. Crosby delar ut både en och två spearingar på Hedman under seriens gång. Så mycket kan jag slå fast redan nu.

Dessa spelare kommer prisas efter säsongen:

Conn Smythe Trophy: Victor Hedman, Tampa Bay

Hart Trophy: Sergej Bobrovskij, Columbus

Vezina Trophy: Sergej Bobrovskij, Columbus

Norris Trophy: Drew Doughty, Los Angeles

Calder Trophy: Elias Pettersson, Vancouver

Jack Adams Award: Bill Peters, Calgary

Selke Trophy: Aleksander Barkov, Florida

Art Ross Trophy: Connor McDavid, Edmonton

Rocket Richard Trophy: Patrik Laine, Winnipeg

GM of the year: Kyle Dubas, Toronto

Som ni ser blir det svenskt jubel på NHL Awards. Erik Karlsson och Victor Hedman är finalister i Norris Trophy-omröstningen, men Drew Doughty vinner ändå eftersom han gör 60 poäng och spelar i Los Angeles som blir en överraskning under säsongen. Men Hedman vinner ju Conn Smythe, i alla fall. Och Elias Pettersson blir bäste rookie. Trots att han spelar i ett svagt Vancouver gör han succé direkt och trots att Andrej Svetjnikov gör fler poäng kommer Petterssons mogna centerspel imponera så pass mycket på juryn att han vinner.

Två finska spelare har stora säsonger framför sig. Aleksander Barkov blir bästa defensive forward och Patrik Laine vinner skytteligan på 51 mål. Han blir den enda som når 50 kassar den här säsongen. Connor McDavid blir den enda som når 100 poäng. Han gör 112. Tvåan i poängligan, Jevgenij Malkin, gör bara 95. Connor vinner med 17 poäng. Häpnadsväckande!

SVENSKARNA SOM BRILJERAR MEST

Bästa svenske målskytt? Ja, det blir ju Filip Forsberg som precis missar 40-målsgränsen. Han landar på 39. Väl kämpat! Bästa svenske poängplockare blir däremot Rickard Rakell, som bär ett tungt Anaheim på sina axlar och gör det med den äran. Rakell kommer landa på 81 poäng och vinner svenskarnas poängliga före Forsberg och Erik Karlsson.

Får vi någon William Karlsson den här säsongen? Det vill säga en spelare som kommer från ingenstans och blir en superstjärna? Nej, det tror jag inte. Men nog är det läge för Mattias Janmark att ta ordentliga kliv och bli en stjärna? Kan han dubbla sin poängskörd jämfört med förra säsongen? Inte riktigt kanske, men han blir säsongens genombrottsman i NHL tror jag.

Vem blir förste tränare att få sparken? Det blir Randy Carlyle i Anaheim. Anaheim går som sagt en tung säsong till mötes och Carlyle får betala priset när han i januari sparkas som en krisåtgärd. Efterträdaren Alain Vigneault kan dock inte få fart på grejerna tillräckligt mycket för att ta ankorna till slutspel.

Även om det är underbart när säsongen väl drar igång och vi får årets stories, årets läckraste mål och de galna matcherna så måste jag ändå säga att den här tiden, den här dagen, är minst lika härlig. Nu sitter vi här med tomma papper och vet ingenting om vad som kommer hända. Allt vi vet är att vi kommer få vara med om oförglömliga händelser och att vi sitter där, med en kopp kaffe, i mörkret, med lågt ljud på TV:n och kämpar febrilt för att hålla oss vakna till Viasats embarmligt tråkiga vinjettmusik som spelas tre gånger varenda period.

Och vi älskar det.

@manskarlssonyao