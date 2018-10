Foto: Bildbyrån

För lite knappt ett år sedan skrev jag en blogg om ishockeyns märkliga uppdelning. Det var i samband med att Hans Wallson fick sparken från Zürich. En av anledningarna sades vara att han ställde för höga krav rent taktiskt. Det var ytterligare ett bevis på ishockeys konstiga förmåga att få skickliga ledare att misslyckas när ledaren i fråga inte tränar i sitt hemland.

LÄS MER: Hockeyns märkliga uppdelning – varför ser det ut så?

Vi har de senaste åren sett få utländska inslag inom svensk ishockey. Ett par norrmän har gjort mer eller mindre bra resultat, Jeremy Colliton var en enorm succé, Larry Huras var en dunderflopp. Därför var Rögles beslut att plocka in Cam Abbott som huvudtränare förra säsongen ett spännande drag. Det började, som bekant, också väldigt bra. Den här säsongen har dock allt gått åt pipsvängen och nu börjar det också sippra ut uppgifter om bråk med spelare, som också petas. Jag talar förstås om Lucas Elvenes. Konflikten avslöjades av Helsingborgs Dagblad igår.

Enligt MrMadhawk är han på väg till Frölunda och ja, det kan inte sägas på något annat sätt än att det är skandalöst om Rögle slarvar bort en talang av Elvenes snitt. Han är ingen SHL-stjärna, absolut inte, men han är absolut bra nog att kunna bidra ganska mycket i ett starkt lag som Frölunda. Ändå får han inte spela i Rögle.

Jag har ingen insyn i just Rögle. Jag kan inte berätta om kulturen som finns det, eller om det ens rör sig om en kulturkrock mellan Abbotts kanadensiska ledarstil och junioren Lucas Elvenes. Men jag har hört från folk som har betydligt mer insyn i Rögle att den ledarstil Abbott förordar inte med säkerhet skulle gå hem i laget. Redan inför säsongen var det flera som var oroliga för Rögle, och som inte villa hoppa på hajp-tåget. Cam Abbotts ”Nu visar vi inställning gubbar”-hockey skulle kanske inte fungera i längden. Och det är kanske det vi ser resultatet av nu.

Att Rögle börjat serien dåligt är en sak. Lag kommer in i svackor. Olyckligtvis nog för dem har den svackan kommit i början av säsongen, när det blir så mycket mer tydligt. Men det som oroar är om det redan nu börjar sprida sig panik. Om gruppen redan nu börjar misstro Cam Abbotts ledarskap. Vi har redan sett Olle Liss petas. Nu är det Lucas Elvenes. Vi har dessutom hört honom stå i C More efter någon match och kritiserat veteranerna. Det lät precis som Larry Huras när han var i Modo.

Och nej, Cam Abbott är ingen ny Larry Huras. Jag tror säkert Rögle kommer kunna vända på skutan och undvika kval. Och mer än så kan man trots allt inte begära redan den här säsongen. Men frågan är om Cam Abbotts, till synes, mer old school-stil fungerar i ett svenskt lag. Det kanske går bra för vissa spelare. De rutinerade. Men det kanske är helt fel väg att gå för att få Olle Liss eller Lucas Elvenes att blomstra?

Jag hoppas Rögle löser det här. Att Cam Abbott får fart på grejerna och att Lucas Elvenes blir kvar i klubben. Men det är inte utan att man redan nu börjar bli orolig för i vilken riktning Rögle rör sig.

Har vi återigen fått se ett första steg mot en kulturkrock? För femtioelfte gången i ordningen, känns det som.

